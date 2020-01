‘Harry moet naar zijn vader kijken: die ziet de pers als het weer en negeert het zoveel mogelijk’

Souvenirs met Harry en Meghan vlakbij Buckingham Palace. Hoe lang nog? Beeld REUTERS

Hoe voelt het Verenigd Koninkrijk zich na de Megxit?

‘De Britten liggen er niet wakker van. Ze gunnen hem zijn vrijheid, zolang hij niet van twee walletjes eet. Dus niet parttime de koninklijke status en het inkomen, maar je terugtrekken op je eiland bij Vancouver in Canada als je even geen zin hebt. Wat dat betreft zijn er overeenkomsten tussen Megxit en Brexit. Het Verenigd Koninkrijk wilde aanvankelijk iets soortgelijks: wel de EU verlaten en tegelijkertijd de voordelen behouden.’

Zullen de Britten Harry missen als publiek figuur?

‘De Britten zijn dol op Kate, de vrouw van kroonprins William: die krijgt de ene baby na de ander en heeft geen politieke meningen. Meghan is Hollywood-woke met allerlei opvattingen waar Britten argwanend van worden. Als je oproept tot minder vliegen in verband met klimaatsverandering en vervolgens naar Elton Johns buitenhuis reist in een privé-jet: daar houden Britten niet van. Dat rondhangen met beroemdheden en sterren zoals George Clooney en Elton John verwachten ze ook niet van hun royals. Koningin Elisabeth die met David Attenborough een wandeling maakt in de paleistuin, dat vindt iedereen mooi, maar verder moeten leden van het Koninklijk Huis zich in ruil voor hun privileges toch vooral wegcijferen in het belang van het land.’

De macht van de pers is voor Harry de belangrijkste reden ermee op te houden. Hij verwees naar de dood van zijn moeder, die opgejaagd werd door paparazzi. Wat schrijven de kranten daarover?

‘Niets schokkends. De koppen van de jaren negentig zie je nu niet meer, de tabloids zijn terughoudender geworden. De kranten schrijven veel over de strijd tussen Meghan en Kate, dat verkoopt kranten, maar stiekeme foto’s met een telelens van een zonnebadende Meghan zal je niet snel zien. Het is allemaal een stuk minder erg dan Harry denkt. Hij is zwaar getraumatiseerd door de dood van zijn moeder Diana, maar wat hij er niet bij zegt is dat Diana zelf voortdurend lekte naar de kranten.’

Hoe moet hij met de pers omgaan om het leven te krijgen wat hij verlangt?

‘Harry en Meghan hebben Amerikaanse publiciteitsadviseurs, die vooral heel goed zijn in aanklagen, maar de Britse tabloid-cultuur kennen ze niet. Als ze hun plannen doorzetten voor een rechtszaak tegen Britse kranten die een persoonlijke brief aan haar vader hebben gepubliceerd, brengen ze een enorm mediaspektakel op gang dat niet zal bijdragen aan hun privacy.

‘Buckingham Palace heeft zijn pr goed op orde. Laat Harry naar zijn oma, de koningin, luisteren, en ik raad hem vooral aan naar zijn vader te kijken. Charles is afgemaakt door de tabloids, die zijn privégesprekken met Camilla publiceerden tot aan de intiemste details. Charles beschouwt de pers als het weer: het is er gewoon en je negeert het zoveel mogelijk.’

Prins Andrew heeft zijn taken onlangs neergelegd na het tenenkrommende interview over zijn vriendschap met Harvey Epstein en nu vertrekken Harry en Meghan. Hoe moet dat nu met de officiële verplichtingen?

Dat wordt een serieus probleem, er komt zeker een discussie over het stroomlijnen van de taken voor het koningshuis. Hun agenda’s zijn overvol, maar er zijn steeds minder mensen om het werk te doen. Prinses Anne krijgt als de stille kracht van de familie nog meer taken te doen – haar populariteit is al gestegen door de televisieserie The Crown. De koninklijke familie dankt echter haar bestaansrecht aan haar zichtbaarheid. Als ik boodschappen doe bij de Marks & Spencers om de hoek, dan zie ik een gedenksteen dat de winkel door Charles en Diana is geopend. zo is het Koninklijk Huis overal te zien – dat is cruciaal voor de monarchie. Het zou me niet verbazen als Harry op termijn terugkomt. De Windsors hebben geen goede ervaringen met hun huwelijken, dus het zou me niet verbazen als Harry om die reden op een gegeven moment terugkeert.’