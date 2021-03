Harry & Meghan vs Buckingham Palace: de cultuurstrijd heeft het Britse paleis bereikt

Harry en Meghan bij Oprah.

Het meest sprekende moment tijdens Oprah Winfrey’s interview met Harry en Meghan vond plaats bij de scharrelkippen van het koninklijke echtpaar. Om een indruk te geven van hun nieuwe leven hadden ze de interviewer uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de achtertuin van hun 12,2 miljoen euro kostende villa waar ze een ‘simpel en authentiek’ leven willen leiden. Daar blijken gelukkige kippen rond te lopen die de hertogin van Sussex had gered uit de plaatselijke legbatterij. ‘Ik hou er gewoon van dingen te redden,’ beweerde ze.

De symboliek was overduidelijk.

De legbatterij staat in de beleving van de 39-jarige Markle symbool voor het Britse vorstenhuis waar ze haar echtgenoot Harry uit gered heeft, alsmede zichzelf. Ze vertelt over huize Windsor als een oord van stoffige, onbehulpzame en racistische bewoners. Volgens Harry hebben leden van het koninklijk huis hun zorgen uitgesproken over over de huidskleur van baby Archie. De actrice, dochter van een zwarte moeder en witte vader, werd zo, mede door de Britse pers, tot wanhoop gedreven dat ze zelfmoordgedachten kreeg. De bevrijde Harry toonde medelijden met broer William en pa Charles die nog steeds ‘gevangen’ zitten.

Meghan zette de symboliek nog wat sterker aan door zichzelf te vergelijken met Ariël die in het Disney-sprookje De Kleine Zeemeermin verliefd wordt op een ongehuwde prins en van de zeeheks Ursula haar stem moet opgeven. Ariël zou haar stem uiteindelijk terugkrijgen. Meghan zelf heeft, zo luidt ‘haar waarheid’, de paleisheksen overleefd. Over een lid van het koningshuis hadden de twee niets dan lof: de koningin zelf. Kritiek op Elizabeth geldt op het eiland als een zonde. De 94-jarige vorstin was trouwens niet opgebleven om het interview te zien.

Maar de Windsors liggen waarschijnlijk wel wakker van het interview, en dan met name de niet nader gespecificeerde racisme-beschuldiging. Buckingham Palace is nu het strijdtoneel geworden van de cultuurstrijd die, met de actrice Meghan, vanuit Amerika is komen overwaaien. Meghan en Harry presenteren zichzelf als woke, bijzonder waakzaam waar het gaat om onderwerpen als racisme en sekseongelijkheid. De Harry die ooit in een nazi-uniform aan het feesten was, zegt nu moeite te hebben met ‘de koloniale’ erfenis van de Gemenebest.

Boegbeelden

Harry en Meghan zijn nu de boegbeelden geworden van de progressieve elite die Californië, en dan met name Hollywood, als een machtsbasis heeft, een idealistische wereld waarin de nadruk ligt op rechten en rechtvaardigheid. Het duo kreeg na de uitzending meteen bijval van tennislegende Serena Williams, een goede vriend van het stel en aanwezige bij de bruiloft van 2018 die de wereld, Groot-Brittannië voorop, deed smelten. Ook Amanda Gorman, die bekend werd door haar gedicht bij Joe Bidens inauguratie, toonde haar respect voor de ‘overlevers’.

Aan de andere kant van het front staat een koningshuis dat heel langzaam met de tijd meegaat. Het traditionele leven van een ‘werkend lid van het koningshuis’, iets waar Meghan niet op zei te zijn voorbereid, heeft weinig te maken met de manier waarop Hollywood het koninklijke leven ziet. Het is veel handen schudden, lintjes knippen en toespraken houden. Kampioen plichtplegingen is Prinses Anne, van wie pas een foto verscheen waarop te zien was hoe ze met haar man rugby keek in een woonkamer die leek op een showroom van de kringloop.

Koningsdrama

Hoezeer het koningsdrama past in de cultuurstrijd bleek bij Good Morning Britain waarin presentator Piers Morgan, een woke-vreter, tekeer ging. ‘Ze hebben Harry’s pa gedumpt, ze hebben zijn broer gedumpt, ze hebben zijn schoonzus gedumpt. Ze hebben alles gedumpt waar de koningin hard voor gewerkt heeft en we moeten geloven dat ze empathisch zijn?’ Hij kreeg bijval van de conservatieve journaliste Megyn Kelly (oud-Fox News) die zei dat Harry niet moet klagen dat hij geen toelage meer van zijn vader krijgt. ‘Vrijheid komt met een prijs,’ stelde ze.

Labour-politicus Kate Green riep het paleis ondertussen op de racisme-beschuldigingen serieus te nemen en goed te onderzoeken. Progressieve commentatoren als Ash Sarkar opperden zelfs dat ook het koningshuis te maken heeft met ‘institutioneel racisme’.

Vorige week had het paleis al aangekondigd de verwijten te gaan onderzoeken dat Meghan zich heeft bezondigd aan het kleineren van personeel. Normaal gesproken is Keep Calm & Carry On de overlevingsstrategie van het paleis, maar of dat werkt bij een cultuurstrijd, valt te bezien.