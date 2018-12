Harrie Smeets gewijd tot bisschop van Roermond

In een overvolle Sint-Christoffelkathedraal is Harrie Smeets (58) zaterdag gewijd tot bisschop van Roermond. Dat gebeurde tijdens een mis door bisschop Hans van den Hende van Rotterdam, in het bijzijn van onder anderen minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), de Limburgse gouverneur Theo Bovens en vele binnen- en buitenlandse prominenten uit de Rooms-Katholieke Kerk. Na de wijding hield Smeets een toespraak waarin hij uitsprak dat hij vindt dat de kerk actief naar buiten moet treden. ,,De kerk in alle tijden, maar zeker de kerk in onze tijd, mag zichzelf niet in een vitrine laten zetten als een relict uit voorbije tijden, of zich afsluiten in zelfgenoegzaamheid van het eigen gelijk, maar zal in de wereld te vinden moeten zijn, zal eropuit moeten om het evangelie in woord en daad te verkondigen'', zei hij.