Harde woorden van Beijing richting VS na groot Chinees machtsvertoon in defensiezone Taiwan

Taiwanese militairen bij een nieuw marineschip in de haven van Kaohsiung. De spanning tussen Taiwan en China loopt de laatste tijd op. Beeld EPA

Het was het grootste aantal gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers dat de Chinese luchtmacht dit jaar de Taiwanese verdedigingszone in stuurde. Beijing laat zijn militaire spierballen de laatste maanden steeds meer zien in het gebied.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken deed dinsdag een dringend beroep op de regering-Biden om het conflict over Taiwan niet op de spits te drijven. Taiwan wordt door Beijing beschouwd als een afvallige provincie en China is verbolgen over nieuwe richtlijnen van Washington die contacten tussen Amerikaanse en Taiwanese functionarissen makkelijker moeten maken.

Het ministerie benadrukte dat het elk officieel contact tussen de VS en Taiwan verwerpt. China is ook verbolgen over de harde woorden zondag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken over het groeiende militair machtsvertoon van Beijing ten aanzien van Taiwan. Blinken zei dat de VS bezorgd zijn over de ‘toenemende agressieve acties’ van China tegen het eiland. Hij waarschuwde Beijing dat het een ‘ernstige fout’ zou zijn als de status quo in de regio zou worden veranderd, doelend op een mogelijke Chinese invasie van Taiwan.

PLA conducted exercises near Taiwan on Mon with the largest number of warplanes ever recorded, again sending a clear warning to Taiwan secessionists and the US that have been making provocative moves to escalate tensions in the region: experts https://t.co/JotTwnPcav — Global Times (@globaltimesnews) 13 april 2021

Op grote schaal

Het was voor het eerst dat de regering-Biden de operaties van de Chinese luchtmacht in Taiwans luchtverdedigingszone zo scherp veroordeelde. Chinese gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers dringen de zone, die Taiwan heeft opgetrokken rond zijn grondgebied, al jaren binnen. Nieuw is dat het nu op zo’n grote schaal gebeurt. Een dag na Bidens aantreden gaf China al een signaal af aan Washington dat het agressiever gaat optreden tegen Taiwan. Toen vlogen verspreid over twee dagen 28 toestellen de zone binnen.

In maart lieten twintig Chinese vliegtuigen en bommenwerpers zich zien bij de Pratas-eilanden ten zuidwesten van Taiwan. Op maandag drongen de 25 Chinese toestellen ook in dit gebied de zone binnen. Het was de tiende Chinese operatie deze maand. De Taiwanese luchtmacht stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in en ook werden de Chinezen via de radio gewaarschuwd dat ze in overtreding waren.

Onder de Chinese toestellen waren vier nucleaire H-6-bommenwerpers en veertien J-16-gevechtsvliegtuigen, allebei van Chinese makelij. De inzet van de H-6, de belangrijkste zware bommenwerper van de Chinese luchtmacht, is een signaal richting zowel Taiwan als de VS. Begin dit jaar werd deze strategische bommenwerper, die is uitgerust met onder andere kruisraketten, ook ingezet bij een oefening van een Chinese aanval op een Amerikaans vliegdekschip.

2 US carriers patrol south of Taiwan as 25 Chinese warplanes swarm straithttps://t.co/Tbw0T37PI0 pic.twitter.com/cVYo7ZajjU — Taiwan News (@TaiwanNews886) 13 april 2021

Invasie van Taiwan

De waarschuwende woorden van Blinken laten zien dat de VS, de grootste wapenleverancier van Taiwan, zich steeds grotere zorgen maken over de agressievere opstelling van China tegen Taiwan. De Chinese krant Global Times, spreekbuis van de Chinese regering, sprak dinsdag van een verslechtering van de situatie in de Straat van Taiwan, het zeegebied tussen beide landen. ‘Het risico van een grootschalige oorlog in de Straat als gevolg van onbedoelde, kleine incidenten neemt toe’, aldus de krant in een hoofdredactioneel commentaar.

Vorige maand waarschuwde de hoogste Amerikaanse commandant in Azië dat China mogelijk al binnen zes jaar Taiwan zou kunnen binnenvallen. Volgens admiraal Phil Davidson probeert Beijing nog voor 2050 de VS te vervangen als belangrijkste supermacht.

‘Ik maak me zorgen dat ze dat doel dichterbij willen brengen’, aldus Davidson in een hoorzitting van de Senaat. ‘Taiwan is duidelijk een onderdeel van hun ambities voor die datum en ik denk dat de dreiging zich zal manifesteren tijdens dit decennium, eigenlijk in de komende zes jaar.’ Blinken wilde zondag niet ingaan op een vraag of de VS militair tussenbeide zullen komen bij een Chinese actie tegen Taiwan. ‘Het enige dat ik kan zeggen is dat we een serieuze verplichting hebben aan Taiwan om ervoor te zorgen dat het zichzelf kan verdedigen', aldus de minister.