Harde woorden over en weer tijdens virtuele top China en VS over de kwestie Taiwan

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse collega Joe Biden groeten elkaar tijdens de virtuele top. Beeld AP

Dit maakte het Witte Huis bekend na het bijna vier uur lange onderhoud, de eerste virtuele top tussen beide leiders. Volgens de Chinese staatsmedia zou Xi ook harde taal hebben gesproken over Taiwan. Hij noemde het eventueel uitroepen van de onafhankelijkheid door Taiwan een ‘rode lijn’ die vooral niet moest worden overschreden.

Xi zou Biden hebben gewaarschuwd dat eventuele Amerikaanse steun voor een onafhankelijk Taiwan ‘spelen met vuur’ was. ‘Wie met vuur speelt, zal zich verbranden’, zou de Chinese leider hebben gezegd. Hoewel Xi Biden aan het begin van de top nog verwelkomde als zijn ‘oude vriend’ werd duidelijk dat over de kwestie-Taiwan, een van de belangrijkste onderwerpen van de top, de verschillen te groot bleven.

De spanningen tussen Beijing aan de ene kant en Washington en Taipei aan de andere kant zijn de laatste maanden flink opgelopen. China slaat steeds meer dreigende taal uit richting Taiwan, dat het eiland beschouwt als een opstandige provincie. Ook dringt de Chinese luchtmacht sinds het aantreden van Biden vaker de defensiezone binnen die Taiwan rond het eiland heeft ingesteld.

Voor de top zei Biden, tot woede van China, dat de VS Taiwan zullen verdedigen als de Chinezen het eiland aanvallen. Hereniging van Taiwan met China is al decennialang een belangrijk doel van de Chinese leiders. ‘De Verenigde Staten zijn sterk gekant tegen eenzijdige pogingen om de status-quo te veranderen of de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan te ondermijnen’, hield Biden de Chinese president voor.

During the #XiBidenVirtualMeeting, Chinese President Xi Jinping warned that #Taiwan authorities’ collusion with some in the US is like playing with fire, a “very dangerous trend” and will backfire. https://t.co/hsLJiWezI7 — Global Times (@globaltimesnews) 16 november 2021

Gerust

De Amerikaanse president stelde Xi wel gerust dat de VS zich blijven houden aan het ‘één-Chinabeleid’. Dit bepaalt al sinds de jaren zeventig dat de VS de Volksrepubliek China erkennen als enige vertegenwoordiger van het Chinese volk en dat Taiwan niet wordt beschouwd als een onafhankelijk land. De VS erkenden na de stichting van de Volksrepubliek China in 1949 Taiwan decennialang als vertegenwoordiger van de Chinezen.

Wel verwees Biden in het gesprek met Xi naar een wet uit 1979 die de basis legde voor de nieuwe relatie tussen de VS en Taiwan, na het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Washington en Beijing. In deze wet is onder andere geregeld dat de VS wapens zullen blijven leveren aan Taiwan zodat het zich kan verdedigen.

De VS verkopen regelmatig voor miljarden dollars aan hypermoderne wapens aan het eiland, waaronder F-16’s, tot grote woede van China. Dankzij deze wapens heeft Taiwan een sterk leger opgebouwd waardoor een invasie van het Chinese leger, waarmee de staatsmedia in China regelmatig dreigen, niet makkelijk zal verlopen.

Xi warns against crossing 'red line' of 'Taiwan independence' during summit pic.twitter.com/4aJ1ceGPMR — Taiwan News (@TaiwanNews886) 16 november 2021

Behandeling Oeigoeren

Biden benadrukte dat een conflict tussen beide kernmachten, onder andere over Taiwan, te allen tijde moet worden voorkomen. ‘Het lijkt mij dat het onze verantwoordelijkheid als leiders van China en de VS is om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen onze landen niet leidt tot een conflict, of dit nu bedoeld of onbedoeld is’, zei Biden tegen Xi. Ook de Chinese president sprak zich in die bewoordingen uit. Hij vergeleek beide landen met twee schepen ‘die niet met elkaar in botsing moeten komen'.

Volgens het Witte Huis sprak Biden zich ook ‘openhartig en onomwonden’ uit over tal van andere onderwerpen waarover de VS en China ruziën. Zo ‘uitte hij zijn bezorgdheid over de praktijken van China’ in de provincie Xinjiang. Beijing wordt internationaal al jaren bekritiseerd over de behandeling van de Oeigoeren in deze provincie. Ook de situatie in Hongkong, waar de oppositie met goedvinden van de Chinese regering keihard wordt aangepakt, en de mensenrechten in China werden door Biden aan de orde gesteld.