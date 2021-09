Harde woorden op het partijcongres van het CDA: ‘We zijn veel te veel intern gericht’

CDA-leider Wopke Hoekstra op het CDA-partijcongres. Beeld ANP

Het langverwachte ‘bijzonder congres’ van het CDA trok zaterdagochtend vroeg al veel partijleden - niet verwonderlijk want het is de eerste keer in lange tijd dat de christendemocraten weer fysiek bijeenkomen. Bij de Brabanthallen in Den Bosch stonden rijen met CDA’ers die hun coronabewijs moesten laten zien. Volgens de dagvoorzitter worden vandaag 1.300 leden verwacht. Anderen volgen het congres digitaal.

Op het congres wordt de toekomst van de partij besproken, na een crisisjaar voor het CDA. Rond 16.00 uur zal partijleider Wopke Hoekstra spreken. Daarna worden verschillende resoluties van de leden in stemming gebracht. Zaterdagochtend werd alvast geoefend met het stemmen, waarbij CDA’ers werden bijgestaan door ‘stembuddies’. Mocht de techniek het, zoals eerder bij het CDA, toch weer laten afweten, dan wordt de stemming na het congres gehouden.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge geeft CDA-partijleider Wopke Hoekstra en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij een boks. Beeld ANP

Boeren

Tijdens een vragensessie met interim-partijvoorzitter Marnix van Rij en Liesbeth Spies, die de verkiezingsnederlaag evalueerde, kon een opmerking over ‘het behoud van boeren’ op luid applaus rekenen uit de zaal. Sommige leden klapten ook voor een oproep tot ‘directe excuses van het partijbureau aan de geweldige man Pieter Omtzigt’. Anderen beklemtoonden juist dat ‘de partij boven de persoon gaat’.

Lokale fracties merken het ‘als de toppers fouten maken’, zei een CDA’er over het ‘gerommel’ in de top van de partij. Er was ook kritiek op de fractie en Hoekstra, die ‘haaks’ zouden handelen op hoe het CDA zich volgens het jongste visiedocument zou moeten opstellen.

‘Wat gaan we beter doen?’, vroeg iemand. ‘We zijn veel te veel intern gericht’, luidde het antwoord uit de zaal. Een christendemocraat laakte de ‘heel andere accenten’ die het team van Hoekstra zou hebben gelegd in de verkiezingscampagne, nadat Hugo de Jonge als lijsttrekker was gestopt.

Demissionair minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA). Beeld ANP

Ook de campagneslogan ‘Nu Doorpakken’ werd gehekeld. Sommigen vonden de kreet nietszeggend. ‘Waarom moesten we zo nodig doorpakken met een flink gewijzigd verkiezingsprogramma?’, vroeg een bezorgde spreker zich af. Anderen memoreerden fijntjes dat het CDA beter kan doorpakken in de kabinetsformatie.

Hoekstra’s omstreden schaatsrondjes in Thialf, waar hij volgens de toen geldende coronaregels helemaal niet had mogen zijn, werden genoemd als voorbeeld van de ‘fundamentele fouten’ die de politiek leider in de campagne maakte.

Een CDA’er die opriep om op basis van de inhoud te gaan praten met de PvdA en GroenLinks over de vorming van een nieuw kabinet, oogstte daarmee een bescheiden applaus. De Tweede Kamerfractie van de partij sluit onderhandelingen met het ‘linkse blok’ van PvdA en GroenLinks juist uit.