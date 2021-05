Harde scheidslijn tussen binnen en buiten wordt voor pretparken, musea en dierentuinen even puzzelen

Bezoekers in de Efteling in oktober vorig jaar. Beeld ANP

‘Het kabinet maakt echt een duidelijk onderscheid tussen binnen en buiten bij de doorstroomlocaties’, zegt directeur Wineke Schoo van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. ‘De vorige keer was alles open. Nu wordt de routing heel anders: hoe leid je mensen door een dierentuin als alles binnen dicht is?’

De ‘warmtebehoeftige dieren’, zoals slangen en reptielen, moeten het vooralsnog zonder toeschouwers stellen, constateert Schoo. ‘Voor vlindertuinen of kleinere dierentuinen die alles hebben overdekt, heeft dit zeker impact. Toch zijn we vooral blij dat we weer open kunnen, ook al is dat met een beperkt aantal bezoekers.’

Ook in de openluchtmusea die weer open mogen, geldt: één bezoeker per 10 vierkante meter. En hoewel de heropening van de binnenmusea pas is voorzien in de volgende stap van het kabinetsplan, heeft de directeur van het Zuiderzeemuseum te doen met zijn collega’s. ‘We hebben als sector aangetoond dat we veilig open kunnen. Ik kan me voorstellen dat veel collega’s daarom met een somber gemoed naar de persconferentie hebben gekeken, zegt Stephan Warnik.

Zijn Zuiderzeemuseum in Enkhuizen mag vanaf volgende week eindelijk weer bezoekers ontvangen. ‘De veertien zalen met kwetsbare stukken, zoals klederdracht en schilderijen, blijven gesloten. Maar de meeste mensen komen in de zomer toch voor ons vissersdorp anno 1910. Ik voel me daarom niet gehalveerd door dit besluit.’

Na de buitensport zet ook het kabinet het licht op groen voor de sportscholen, zwembaden, gymverenigingen en basketbalclubs: binnen sporten kan weer, zij het hooguit in tweetallen. De sportscholen zijn er blij mee. ‘Al blijft het beperkt dat er maar dertig per ruimte mogen sporten. Leg dat maar eens aan je klanten uit als je 2.000 vierkante meter aan ruimte hebt’, zegt algemeen directeur Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief.

Terwijl boeken lenen in de bibliotheken nog steeds niet kan, mogen dans-, theater- en muzieklessen op kleine schaal weer wel: met twee leerlingen en één docent tegelijk, behalve bij kinderen tot en met 17 jaar. ‘Het blijft van de zotte als je ziet in wat voor grote ruimtes wij werken’, zegt slagwerk- en drumdocent Amand de Ligt van de Nieuwe Muziekschool in Bussum. ‘Individueel kun je in principe alle lessen geven, maar koren en ensembles zullen moeten wachten.’