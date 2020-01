‘Harde Megxit’: Harry en Meghan betalen een hoge prijs voor de vrijheid die ze zochten

De Britse prins Harry met Meghan Markle nadat ze hun verloving bekendmaakten in 2017. Beeld EPA

‘Het creëren van een vooruitstrevende nieuwe rol binnen het koninklijk huis.’ Daar hadden de twee het over toen ze tien dagen geleden via Instagram bekendmaakten dat ze afstand gingen nemen van ’s werelds populairste koningshuis. Ze zouden een groot deel van de tijd in Canada gaan doorbrengen, maar tegelijkertijd de koningin waar mogelijk bijstaan.

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Na een week onderhandelen is elke hoop op een ‘zachte Megxit’ verloren. Ze verliezen, maakte Buckingham Palace zaterdagavond bekend, hun koninklijke titels, krijgen geen koninklijke toelagen meer en moeten de ruim 2,8 miljoen euro aan belastinggeld teruggeven die ze hebben gestoken in de renovatie van hun boerderij.

Het roept herinneringen op aan Harry’s moeder Diana, die de titel Koninklijke Hoogheid verloor na haar scheiding met Charles. Hetzelfde is Sarah Ferguson overkomen toen haar huwelijk met prins Andrew stukliep. Dat Andrew zichzelf, ondanks zijn vriendschap met Jeffrey Epstein, nog wel Zijne Koninklijke Hoogheid mag noemen, heeft vragen opgeroepen.

Voor Harry waren er meer tegenslagen: hij zal niet langer een beschermheer zijn van militaire organisaties, pijnlijk voor een prins die twee keer is uitgezonden naar Afghanistan en die grondlegger is van de Invictus Games, spelen voor gehandicapte oorlogsveteranen. Of het duo de titels hertog en hertogin van Sussex mag behouden moet nog wordt beslist.

Het is een hoge prijs voor de vrijheid die ze hebben gekozen. Een noodzakelijke prijs ook, want vrijheid en volledig deel uitmaken van de Windsor-familie – ‘The Firm’ – gaan moeilijk samen. Vrijheid is van oudsher het offer dat koningskinderen, en hun geliefden, moeten brengen voor hun privileges. Dat is het fundament onder de constitutionele monarchie in het Verenigd Koninkrijk.

Het besluit van Harry en Meghan had twee kanten. Aan de ene kant voelden ze zich voortdurend belaagd door de opdringerige Britse pers, wier berichtgeving volgens de twee racistische ondertonen had. Tegelijkertijd wilden ze de vrijheid hebben om hun zelfgekozen goededoelenwerk te verrichten, met een 12 miljoen kostende villa op een eiland nabij Vancouver als thuisbasis.

De voorpagina's van de Britse zondagkranten benadrukken dat de vrijheid van prins Harry en zijn vrouw Meghan een hoge prijs heeft. Beeld AP

Onder de Britten bestaat begrip voor de vrijheidsdrang van de twee, op voorwaarde dat ze hun eigen geld verdienen en geen beroep meer doen op belastingcenten. Om die reden zullen ze het zo luxueus gerenoveerde Frogmore Cottage voortaan voor een marktprijs huren. Deze boerderij nabij Windsor Castle zal hun Britse uitvalsbasis worden.

Een voorbeeld kan het relatief rustige leven zijn van prinses Anne’s dochter Zara Phillips en haar echtgenoot Mike Tindall, een voormalige rugbyer. Dit duo heeft geen koninklijke titels en besteedt veel tijd aan sport, liefdadigheid en het ontmoeten van beroemdheden. Het is voor hen iets makkelijker omdat ze minder bekend zijn en verder in de lijn der troonopvolging staan.

Meghan, actrice van beroep, wil graag weer actief zijn in Hollywood. Harry heeft al een goed woordje voor haar gedaan bij de baas van Disney. Maar het zal moeilijk zijn de Britse pers te ontwijken, zeker omdat Meghan The Mail on Sunday aanklaagt wegens het publiceren van een zeer persoonlijke brief aan haar vader. Thomas Markle is bereid tegen zijn dochter te getuigen.

Harry en Meghan zullen geen automatische uitnodigingen meer krijgen voor koninklijke bijeenkomsten, maar het staat de koningin altijd vrij hen op persoonlijke titel uit te nodigen. Harry zal wel zijn aanspreektitel ‘prins Harry’ behouden, zoals de Britten hem kennen. Dit laat de deur open voor een terugkeer, mocht het Amerikaanse avontuur op een of andere manier mislopen.