Harde machtsstrijd tussen oprichters van Forum voor Democratie

Portret van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en Henk Otten. Beeld ANP

Hij zou onmisbaar zijn voor de partij, het organisatorische meesterbrein op de achtergrond, zo bikkelhard dat hij intern de bijnaam Henk de Tank verwierf. Maar nu wankelt Henk Otten, de voormalige City-bankier die samen met Thierry Baudet in 2015 Forum voor Democratie oprichtte. Via Twitter liet Baudet woensdagavond op gezag van het bestuur weten dat Otten moet vertrekken als royaal betaalde fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Otten wist van niks, terwijl hij nota bene zélf in het bestuur zit.

Vanmiddag heeft het partijbestuur @hendrikotten3 verzocht om na twee jaar intensieve samenwerking eervol terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie en zijn contract op te zeggen. We wensen hem alle succes in zijn nieuwe rol als beoogd Eerste Kamerlid! #FVD Thierry Baudet

Het heeft er alle schijn van dat de zo gevreesde LPF-toestanden nu al begonnen zijn bij Forum voor Democratie, de partij die in maart nog in één klap uitgroeide tot de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen. Otten, de lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen, spreekt zelf woensdagavond in een gesprek met de Volkskrant nog vergoelijkend van ‘groeistuipen’. Tegelijkertijd klinkt hij strijdlustig. Otten spreekt van ‘een impulsieve actie’ van Baudet, die hem ‘onder druk’ zou proberen te zetten. ‘Ik word hier niet warm of koud van, dat werkt totaal niet bij mij. Over de rolverdeling zijn we nog steeds in gesprek.’

De machtsstrijd binnen de nieuwe partij valt desondanks niet meer te ontkennen. Otten wil dat de partij meer wordt dan ‘de Baudet-fanclub’. ‘Daar kijkt hij misschien met een iets andere invalshoek tegenaan, dat heb je nu wel gemerkt.’

Otten uitte zaterdag in een interview met NRC Handelsblad al openlijk kritiek op Baudet. Die zou de partij te veel naar rechts trekken en andere FvD’ers onnodig in de wind zetten met zijn provocerende uitspraken over ‘onze boreale wereld’. Otten kondigde aan dat hij en andere provinciale FvD’ers meer op de voorgrond zouden gaan treden. Otten wil een zakelijke aanpak: FvD als een soort Bolkestein-achtige VVD. Baudet is wars van die conventionele koers en verlangt naar grote gebaren.

Interne machtsstrijd

‘Henk ís de partij’, werd ooit gezegd over Otten, maar in de interne machtsstrijd lijkt Baudet nu toch aan de winnende hand. De partijleider voorkwam eerder al dat het bestuur werd uitgebreid met medestanders van Otten. Vervolgens verloor Otten zijn positie als penningmeester. Nu verliest hij zijn baan als politiek adviseur op het Binnenhof. Wordt Otten straks wel nog fractievoorzitter in de senaat? ‘Zoals het er nu uitziet gaat hij een rol spelen in de Eerste Kamer’, zei Baudet dinsdag. Even minzaam als onheilspellend.

Baudet heeft de steun van het tweede FvD-Kamerlid, Theo Hiddema. Samen kunnen ze beslissen dat Otten moet vertrekken. En dat gaat gebeuren, laat Hiddema telefonisch weten. En passant vertelt Hiddema dat ook Ottens vertrouweling, persvoorlichter en toekomstig senator Jeroen de Vries, zijn baan verliest bij de Tweede Kamerfractie. ‘Zodra ze de Eerste Kamer ingaan. De functies zijn onverenigbaar.’ De Vries probeerde journalisten op dat moment nog te overtuigen dat alles pais en vree is binnen FvD. ‘Niks aan het handje.’

De grote vraag is nu hoe het verder gaat. Otten zit nog in het bestuur. Bovendien zou het voor Forum een aanfluiting zijn als er nu al een schisma ontstaat tussen de Tweede Kamerfractie onder leiding van Baudet en de Senaatsfractie onder leiding van Otten. Baudet was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Er hoeft geen blijvende schade te zijn, laat Otten weten. Zeker voor de Europese verkiezingen op 23 mei zit niemand te wachten op nog meer interne heibel. Otten: ‘We moeten rustig blijven, geen paniek.’ Maar Baudet heeft keer-op-keer laten zien dat hij bereid is meer risico te nemen dan zijn medeoprichter. Hij heeft woensdagavond per tweet Otten de wacht aangezegd. Het is de vraag of het daar bij blijft.