Harde kritiek president Macron op junta Niger, Franse ambassadeur weigert land te verlaten

Door de Franse weigering dreigt de relatie tussen beide landen, die al slecht is, op een dieptepunt te belanden. Net als de meeste landen erkent Parijs het militaire bewind niet dat in juli de gekozen president Mohamed Bazoum afzette.

Ambassadeur Sylvain Itte werd vrijdag de wacht aangezegd door de nieuwe machthebbers in Niger, een vroegere Franse kolonie. Hij moest binnen 48 uur zijn spullen pakken en het land verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Niamey had hij een uitnodiging naast zich neergelegd voor een onderhoud. Tot woede van de junta zei Parijs toen dat alleen ‘de legitiem gekozen Nigerese autoriteiten’ zo’n verzoek voor een gesprek konden doen.

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Macron prees de ambassadeur maandag in een toespraak in Parijs tot het Franse diplomatieke corps. Itte nam vanuit de ambassade in Niamey deel aan de bijeenkomst. ‘Ik juich uw collega en andere collega’s toe die vanuit hun posten meeluisteren’, aldus Macron, duidelijk doelend op Itte. Hij beschuldigde de junta ervan de bevolking voor te houden dat Frankrijk de vijand van Niger was geworden.

Hardere maatregelen

Macron haalde hard uit naar het militaire bewind onder leiding van generaal Abdourahamane Tchiani. ‘Het probleem van de Nigerezen vandaag de dag wordt gevormd door de coupleiders die hen in gevaar brengen omdat ze de strijd tegen het terrorisme opgeven’, aldus de president. Door de staatsgreep is de hulp die met name Frankrijk en de VS geven aan het leger van Niger in de strijd tegen jihadisten opgeschort.

Macron: ‘Ze geven een beleid op dat economisch goed is voor de bevolking en ze zijn bezig internationale financiële hulp te verliezen die hen hielp uit de armoede te komen.’ In de komende dagen moet duidelijk worden of het militaire bewind met hardere maatregelen komt nu de ambassadeur het ultimatum om te vertrekken openlijk heeft genegeerd.

Een probleem voor de militaire leiders vormen de naar schatting 1.500 Franse militairen die in Niger zijn gelegerd. Een militaire confrontatie met hen kan de junta zich niet veroorloven. Tot nu toe is het militaire bewind nog niet zo ver gegaan om de Franse legermacht te vragen het land te verlaten.

De junta moet ook rekening houden met een militaire ingreep van de buurlanden, verenigd in het regionale samenwerkingsverband Ecowas. Tchiani probeerde vorige week een militaire interventie, waarmee Ecowas al weken dreigt, te voorkomen door een overgangsperiode naar burgerbestuur voor te stellen. Na drie jaar zou de junta de macht weer overdragen. Maar Ecowas wees het voorstel meteen van de hand.