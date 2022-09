Harde kritiek KNMG op zorgakkoord: ‘doet niets om gezondheidsproblemen op te lossen’

Een arts houdt de hand vast van een oudere patiënt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Volgens voorzitter René Héman zou bij een zorgakkoord één ding ‘on-onderhandelbaar’ moeten zijn, en dat is het vooropstellen van de gezondheid van de burger. ‘Dat kan echt beter. Wil je nou zorgen dat de zorg niet overbelast raakt – en dat is wel degelijk aan de hand – dan zou je ervoor moeten zorgen dat mensen niet ziek worden.’

Over het IZA hebben veertien zorgpartijen een half jaar onderhandeld. Het akkoord bevat 135 pagina’s aan afspraken over een hele waaier aan onderwerpen: van meer digitalisering in de zorg tot samenstelling van het basispakket, van de organisatie van de acute zorg tot aan contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Ook preventie van ziekten komt aan bod, maar wordt grotendeels overgelaten aan andere akkoorden en overlegorganen. Onterecht, zegt Héman. ‘Zeker in deze tijd heb je een akkoord nodig dat direct duidelijk maakt dat de gezondheid van burgers voorop staat. We hebben een crisis aan de hand, de hoge inflatie kan als je niet goed oplet vreselijke gevolgen hebben voor eenderde tot de helft van de bevolking. Wij artsen zien direct wat er in de maatschappij gebeurt.’

Volgens de KNMG zou de overheid bij elk beleid dat ze afspreekt in beeld moeten brengen welke gezondheidsgevolgen het met zich meebrengt, het zogeheten ‘health in all policies’. Dat heeft uiteindelijk veel meer invloed op de gezondheid van burgers dan het optimaliseren van de zorg, zegt Héman; goede zorg draagt uiteindelijk maar voor 11 procent bij aan de gezondheid van burgers, blijkt uit onderzoek.

Te mager

In het IZA krijgt het ministerie van Volksgezondheid wel een ‘inspanningsverplichting’ om andere departementen te bewegen de gezondheidseffecten van wetgeving in kaart te brengen, maar dat is te ‘mager’, zegt Héman. ‘We zijn in Nederland al dertig jaar bezig om de gezondheidsverschillen terug te dringen, en ondertussen zijn ze alleen maar groter geworden. Zo effectief is de overheid dus niet. We moeten naar een resultaatsverplichting voor concrete gezondheidsdoelen.’

Als voorbeeld noemt Héman het besluit om de AOW niet te indexeren. ‘We hebben een miljoen mensen in dit land met alleen AOW. Geen indexatie betekent voor hen onherroepelijk mentale en fysieke gezondheidsproblemen, vanwege schulden, energie-armoede of ongezonder eten. De kosten daarvan komen bij de overbelaste zorg terecht, niet bij Economische Zaken. Zoiets moet je vooraf helder maken, pas dan kun je tot eerlijke keuzes komen.’

Bovendien helpt zo’n ‘health in all policies’-verplichting voor een stabiele koers in de zorg, denkt Héman. ‘De politieke prioriteiten veranderen elke vier jaar. Leg je langetermijndoelen vast in de wet, dan biedt dat houvast. In Finland bijvoorbeeld, waar als sinds 2006 Health in All Policies beleid is, zie je dat er veel stabieler beleid wordt gevoerd.’

Niet alleen bij de KNMG, ook onder huisartsen is onrust ontstaan over het IZA, blijkt uit een ledenpeiling van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Bijna drieduizend artsen waardeerden het IZA met een gemiddelde van een 4,5. Op de voor huisartsen belangrijke punten ‘meer tijd voor de patiënt’ en ‘grenzen aan het aanbod van huisartsenzorg’ scoorde het akkoord nog lager. Maandag beslist de LHV of ze het akkoord alsnog zal ondertekenen.

Als de huisartsen besluiten het IZA niet te ondertekenen, is dat een gevoelige klap voor de waarde van het akkoord. Zij spelen een cruciale rol in de beweging om meer zorg dichter bij de patiënt te organiseren.

Ook de instemming van ActiZ, de branchevereniging van ouderenzorgorganisaties, is nog lang geen gelopen race.