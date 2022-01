Harde klap voor afstandsmoeders: rechter stelt Staat niet aansprakelijk voor leed

Ongehuwde moeders. R.K. zuster leest oudere kinderen voor in het tehuis voor ongehuwde moeders "Maris Stella " in Scheveningen (1955). Beeld ANP / Spaarnestad Photo

Volgens de rechter staat het vast dat afstandsmoeders dwang hebben ervaren om hun kind af te staan. Die dwang kwam echter door een samenspel van maatschappelijke, sociale en religieuze verhoudingen. Er werd anders gedacht over seksualiteit en man-vrouw-verhoudingen. Daarom kan niet gezegd worden dat de schuld ligt bij de Raad voor de Kinderbescherming, vond de rechter. Daarmee sluit ze niet uit dat in individuele gevallen de Raad wel laakbare fouten heeft gemaakt.

Na een eerder mislukt onderzoek naar de gedwongen adopties is dit opnieuw een harde klap voor de afstandsmoeders en -kinderen. ‘Wat heb je aan de rechtspraak als de menselijke maat ontbreekt?’, zei Scheele-Gertsen na afloop. ‘Ik voel boosheid maar ook strijdbaarheid. Eerst dit even laten bezinken.’ Over het vervolgonderzoek wil ze nog geen uitspraken doen. ‘Het vertrouwen is nu nog te broos.’

15 duizend kinderen afgestaan

Sinds 2019 voert Trudy Scheele-Gertsen samen met belangengroep Clara Wichmann een juridische strijd tegen de overheid. Ze stelde de staat aansprakelijk voor het feit dat zij in 1968 op 22-jarige leeftijd haar pasgeboren zoontje direct na geboorte moest afstaan. Volgens Scheele-Gertsen was de overheid verantwoordelijk voor een systeem waarin ongehuwde, jonge vrouwen geen moeder mochten zijn en uit de ouderlijke macht werden gezet. Tussen 1956 (begin adoptiewet) en 1984 (legalisering abortus) stonden in totaal ruim 15 duizend moeders hun kind af.

Scheele-Gertsen werd toentertijd door haar ouders naar de Paula Stichting in Oosterbeek gestuurd, een tehuis voor ongehuwde moeders. Ze wilde haar kind, dat ze Jan-Willem zou noemen, houden, zo verzocht ze de nonnen. Desondanks kwam in het dossier, door de Paula Stichting naar de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd, te staan dat ze Jan-Willem wilde afstaan. Om te voorkomen dat ze zich aan hem zou gaan hechten, wilden de nonnen haar zelfs met een blinddoek om laten bevallen, maar dat weigerde ze.

Scheele-Gertsen strijdt voor erkenning voor wat haar en andere slachtoffers is aangedaan. De zaak is verjaard, was het verweer van de landsadvocaat. Maar, in uitzonderlijke gevallen, vanwege ‘redelijk- en billijkheid’, kan van die regel afgeweken worden. Dan alsnog, betoogde de landsadvocaat, is het leed de staat niet exclusief aan te rekenen, vanwege de andere moraal die destijds gold: ‘De samenleving sloot ze uit, niet de Raad voor de Kinderbescherming’. Ook zouden er geen bewijzen zijn dat er vanuit overheidswege druk op de moeders is uitgeoefend om hun kind af te staan.

Onderzoek

Ook vond de landsadvocaat dat er eerst onderzoek moest plaatsvinden naar wat er in die jaren allemaal is gebeurd. In 2019 kondigde de voormalige minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker (VVD) een diepgravend onderzoek aan naar ‘een zwarte bladzijde in onze geschiedenis’. Het liep uit op een mislukking: bij het Aanmeldpunt, waar afstandsmoeders en -kinderen terechtkonden met hun verhaal, ging van alles mis. Verhalen werden verkeerd opgetekend en er bleek niet vertrouwelijk met informatie te zijn omgegaan. Afgelopen november werd daarom, op verzoek van de slachtoffers, het onderzoek stopgezet. Een onafhankelijke commissie zal dit jaar aan de voorbereiding van een nieuw onderzoek werken.

In de zaak van Scheele-Gertsen luidde de vraag: waren overheidsinstanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, verantwoordelijk voor al het leed dat is aangedaan? Geen eenvoudige kwestie, in tijden waarin een andere moraal heerste, zoals bleek uit een verkennend WODC-rapport uit 2017. En waarin sociaal-economische omstandigheden de mogelijkheden van jonge vrouwen, zonder eigen werk en woning, ingrijpend beperkten. Ook waren het vaak ouders, de pastoor of de huisarts die de vrouwen in de armen duwden van tehuizen en de Raad voor de Kinderbescherming.

Desalniettemin speelden door de overheid opgestelde wetten en instanties vaak een grote rol. De advocaat van Scheele-Gertsen, Lisa-Marie Komp, verwees naar het Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat ook toen al van kracht was: ‘Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand’. Volgens Komp heeft de staat die zorg niet geboden, maar juist actief meegewerkt aan de scheiding tussen moeder en kind.

Zover wilde de rechter vandaag niet gaan. Wel benadrukte zij tegen Scheele-Gertsen: ‘Het is niet uw schuld dat het zo gelopen is.’ Ook onderstreepte ze het belang van vervolgonderzoek om deze geschiedenis verder te kunnen doorgronden. ‘De stem van afstandsmoeders is tot nu toe niet gehoord. Het is van belang dat die stem een plek krijgt in ons maatschappelijk bewustzijn.’