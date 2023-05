Hard optreden tegen ouder die kind weghoudt bij ex kan kind schaden, concluderen onderzoekers

‘Ik betwijfel of het overbrengen van het kind van de ene naar de andere ouder met hulp van de politie goed is voor een kind’, zegt onderzoeker Marike Lenglet. Beeld Getty Images

Dat is de uitkomst van een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoeksinstituut bestudeerde in opdracht van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) de gevolgen van de maatregelen die met name rechters kunnen treffen als ouders na een scheiding de afgesproken omgangsregeling met de kinderen niet nakomen.

De conclusies verschillen van de aanbevelingen die het expertteam ouderverstoting begin 2021 deed: om juist steviger op te treden tegen ouders die bij voortduring de omgang van de kinderen met hun ex blokkeren. In het uiterste geval zou een agent in burger de betreffende ouder kunnen waarschuwen dat er een sanctie aankomt, bijvoorbeeld een boete, als de omgangsregeling niet wordt gerespecteerd.

Voorbeelden van dwangmiddelen die de rechter nu al kan opleggen zijn het onder toezicht stellen van de kinderen, of omgang met de andere ouder verplichten onder begeleiding. De onderzoekers adviseren voorzichtig om te gaan met zulke dwang zolang nog niet goed is onderzocht of de reden waarom een ouder niet wil dat het kind naar diens ex gaat gegrond is. Daarom is het volgens hen belangrijk dat er, voordat een rechter een beslissing neemt, meer onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van de weerstand van de ouder en mogelijk ook het kind rond de omgangsregeling. Dwangsommen kunnen volgens de onderzoekers in lichtere zaken soms wel effectief zijn.

Welzijn van kinderen bovenaan

Op basis van dit onderzoek zien de onderzoekers geen reden het huidige sanctiepakket verder uit te breiden, zoals het expertteam eerder adviseerde. Politie-inzet bij dreigend contactverlies met een van de ouders vinden ze zeker geen goed idee. ‘Ik snap die roep om meer handhaving’, zegt onderzoeker Marike Lenglet. ‘Maar ik betwijfel of het overbrengen van het kind van de ene naar de andere ouder met hulp van de politie goed is voor een kind.’

Al geruime tijd woedt er een verhit debat over hoe rechters en de hulpverlening moeten omgaan met vechtscheidingen. Ruim een op de vijf kinderen ziet na een scheiding een van de ouders niet meer; drie keer zo vaak is dit de vader als de moeder. Het verliezen van het contact met een ouder is schadelijk voor kinderen, heeft eerder onderzoek al aangetoond. Belangengroepen van ouders die hun kinderen niet meer zien pleiten al jaren voor een steviger aanpak van ouders die de omgangsregeling met hun kinderen niet nakomen.

De onderzoekers erkennen het belang van kinderen om beide ouders te blijven zien, alsook het recht van ouders om contact te houden met hun kinderen. Maar in hun onderzoek zetten ze het welzijn van de kinderen bovenaan. ‘Van de ruim twintig kinderen en jongvolwassenen met ervaringen op dit punt die we voor dit onderzoek spraken, hoorden we hoezeer de dwangmiddelen ook nadelen kunnen hebben’, zegt onderzoeker Jolien van Aar. ‘Als zij voortdurend dwang voelden om de andere ouder te zien, werkte dat soms averechts.’

Het verbaasde Van Aar dat sommige jongeren zelf zeiden dat zij rust wilden, en dat betekende dan dat zij de andere ouder even niet zouden zien. Juist op die praktijk is veel kritiek van ouders die hun kinderen niet meer zien. Al dan niet op advies van de hulpverlening kiest de rechter er dan bij een vechtscheiding voor om de kinderen tijdelijk onder te brengen bij één ouder, in de hoop rust te brengen in een gezin. Van Aar: ‘Ik dacht ook dat dat principe van rust brengen achterhaald was, maar sommige jongeren met jarenlang strijdende ouders kunnen daar soms toch behoefte te hebben.’