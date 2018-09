Harbers liet eerder al 57 afgewezen asielzoekers blijven

Staatssecretaris Mark Harbers. Foto ANP

De officiële lezing is dat Harbers helemaal in zijn eentje tot dat besluit is gekomen, maar tegelijkertijd beamen Haagse bronnen dat het dit weekend binnen de coalitie hoog is opgelopen. Zeker bij ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind was de weerzin tegen de uitzetting van Lili en Howick groot.

Dat Harbers al eerder zijn discretionaire bevoegdheid gebruikte, is grotendeels buiten de publiciteit gebleven. Ook de medestanders van Lili en Howick hebben eerst in alle stilte verzoeken ingediend bij Harbers. Pas toen de VVD’er weigerde een uitzondering te maken voor de twee Armeense kinderen, is via de publiciteit de druk opgevoerd.

‘76ste Kamerlid’

Op het allerlaatste moment – de vliegtuigtickets lagen al klaar – heeft die aanpak succes gehad. Joël Voordewind van de ChristenUnie had daarbij veel contact met de groeperingen die opkwamen voor Lili en Howick. Binnen die kringen valt ook te horen dat hij zijn rol als ‘76ste Kamerlid’ heeft waargemaakt – een verwijzing naar de minimale meerderheid van één zetel waar Rutte III op leunt. Binnen de coalitie wordt ontkend dat het Kamerlid ooit heeft gedreigd met vertrek. Wel beamen meerdere bronnen dat de onrust binnen de kleinste regeringspartij groot was, meer nog dan bij D66.

Zo was het voor Voordewind een harde voorwaarde dat de twee Armeense kinderen bij een onverhoopte uitzetting goed opgevangen zouden worden in hoofdstad Jerevan. Die eis kwam vrijdagavond op losse schroeven te staan door een rapportage van de voogdij-instelling Nidos. De onafhankelijke organisatie concludeerde dat de opvang in de voormalige Sovjet-republiek nog niet geregeld was. Ook zou de moeder van Lili en Howick ‘psychisch aan het decompenseren’ zijn.

Voordewind liet vervolgens op Twitter weten dat ‘van uitzetting geen sprake kan zijn’. Uiteindelijk besloot Harbers later die dag, toen de twee kinderen vermist waren, alsnog zijn discretionaire bevoegdheid in te zetten. De politie onderzoekt momenteel nog hoe Lili en Howick zaterdag konden verdwijnen, terwijl ze onder toezicht van Nidos stonden.

Kinderpardon

De gebeurtenissen rond Lili en Howick trekken een wissel op de verhoudingen binnen de coalitie. Voordewind heeft tijdens de formatie telkens weer voorstellen gedaan voor een uitbreiding van het kinderpardon, maar kreeg uiteindelijk steeds nul op het rekest. Een enkele onderhandelaar vreesde destijds dat de formatie zou stuklopen op de starheid van het ChristenUnie-Kamerlid. Pas na lang tobben legde Voordewind zich neer bij de bezwaren van VVD en CDA tegen een ruimhartiger asielbeleid. Toch pleitte hij maandag op Twitter weer voor een ruimer kinderpardon.

Rutte en ook CDA-leider Sybrand Buma lieten meteen weten daar niet voor in te zijn, maar tegelijkertijd bestaat binnen de coalitie de angst dat er straks weer andere schrijnende asielzaken in de publiciteit komen. Dan moet opnieuw blijken hoe eensgezind Rutte III is.