Harbers biedt geen hoop op ruimer pardon

De handtekeningenactie om het 9-jarige jongetje Nemr en honderden andere in Nederland gewortelde asielkinderen alsnog een pardon te geven, is tot mislukken gedoemd. Dat maakt staatssecretaris Mark Harbers van Asiel vandaag duidelijk in een interview met de Volkskrant .

Staatssecretaris Mark Herbers. Beeld Nederlandse Freelancers

De politieke en maatschappelijke druk op Harbers is toegenomen door de vorige week uitgezonden documentaire Terug naar je eige land van programmamaker Tim Hofman, maar volgens de staatssecretaris krijgen de kijkers maar ‘een half verhaal’ te zien. ‘Als je er van buiten naar kijkt, denk je: Help, dit is wel heel zielig. Voor de kinderen ligt het anders, maar voor de ouders kan dit niet als een verrassing komen. Die weten al vijf jaar, of langer, dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland krijgen.’

Volgens de VVD’er is ‘het einde zoek’ als er nu weer een nieuw kinderpardon komt. ‘Ook dan zal er een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet. Die mensen melden zich dan over een paar jaar weer. Ze krijgen een prikkel om het leven in Nederland nog een paar jaar te rekken in de hoop dat er dan weer een regeling komt.’

De staatssecretaris zet zich zo schrap tegen de groeiende onrust rond zijn asielbeleid. Ruim 200 duizend mensen hebben inmiddels een petitie getekend voor een ruimer kinderpardon. Een groep protestantse kerken verzet zich al weken tegen de uitzetting van een Armeens gezin dat nu zit ondergedoken in een kerk in Den Haag. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie hebben moeite om het huidige beleid te verdedigen, maar hoeven bij de VVD-bewindspersoon niet op rekkelijkheid te rekenen.



Kinderrechten

Zo vindt Harbers niet dat kinderrechten een belangrijkere rol moeten spelen bij de beslissingen over een verblijfsvergunning, zoals de voorstanders van een nieuw pardon bepleiten. ‘Via mijn voorgangers, rechters en alle jurisprudentie is vastgesteld dat kinderrechten meewegen, maar dat ze geen doorslaggevend argument zijn. Als je dat wel doet, is dat een enorme prikkel voor ouders om de kinderen als pion in te zetten voor een verblijfsvergunning. Dat is niet de boodschap die we in dit land willen afgeven.’

Harbers waarschuwt dat het draagvlak onder het vluchtelingenbeleid wegvalt als asielafspraken niet worden nageleefd. ‘Laten we de plekken die we hebben geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of worden vervolgd in hun eigen land.’

Het kinderpardon is al langer een politieke splijtzwam. In 2013 kregen 675 kinderen, plus familieleden, met een eenmalige overgangsregeling een verblijfsvergunning. Sindsdien geldt een restrictievere regeling. Indertijd zijn ook zo’n zeshonderd verzoeken niet gehonoreerd. Maar lang niet alle afgewezenen hebben Nederland verlaten en nieuwe gevallen dienden zich aan.

Ruimhartiger kinderpardon

D66 en ChristenUnie zijn al jaren voorstander van een ruimhartiger kinderpardon, maar trokken bij de formatie aan het kortste eind. In het regeerakkoord van Rutte III is vastgelegd: ‘De permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (kinderpardon) blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.’ Bij de achterbannen van die partijen ligt de concessie aan VVD en CDA nog steeds gevoelig.

Harbers gaf in september op het laatste moment twee andere jonge kinderen, de Armeense Lili en Howick, onder grote maatschappelijke druk een verblijfsvergunning. Daarna kondigde hij in een Kamerdebat een nieuw, extern onderzoek aan naar de procedures in Nederland. Dat is niet voor volgend jaar juni klaar. Maar uit de zaak van Lili en Howick kan niet de conclusie worden getrokken, zegt Harbers, dat nu een verruiming van het kinderpardon mogelijk is. ‘Die beslissing volgde uit mijn discretionaire bevoegdheid. Dan kijk ik op verzoek nog een keer naar een dossier en beslis op basis van het hele samenspel van omstandigheden wat uniek en schrijnend is.’