Harbers biedt asielkinderen geen hoop en Halbe Zijlstra heeft een nieuwe baan

Vandaag verzekerde staatssecretaris Harbers dat hij ondanks het uitzetten van uitgeprocedeerde, maar in Nederland gewortelde kinderen, 'gewoon hartstikke menselijk is'.

Verder kreeg minister Koolmees de nodige kritiek te verstouwen op zijn plannen om de arbeidsmarkt te hervormen en vond Halbe Zijlstra een half jaar na zijn abrupte vertrek van het Binnenhof een nieuwe baan.

INTERVIEW VAN DE DAG

Harbers biedt asielkinderen geen hoop

‘Ik weet van mezelf dat ik gewoon hartstikke menselijk ben.’

Staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) benadrukt het vandaag in een interview in de Volkskrant: dat hij niet van zins is het kinderpardon te verruimen, betekent niet dat hij geen hart heeft. Integendeel, hij gunt de minstens honderden uitgeprocedeerde asielkinderen alle goeds. In hun land van herkomst.

In het interview wijst de veelbesproken VVD-staatssecretaris op de eigen verantwoordelijkheid van ouders. ‘Wat ik graag zou willen is dat ouders al veel eerder zeggen: ‘Nederland is een van de allerfijnste landen op de wereld, we zouden hier dolgraag willen blijven, maar het heeft geen zin om vast te houden aan een droom die er niet is.’

Want dat is de werkelijkheid, stelt Harbers. Voor kinderen als Nemr, het 9-jarige jongetje uit Irak dat de hoofdrol speelt in de BNNVara-documentaire Terug naar je eige land, kan hier geen plek zijn. Het is volgens hem de enige manier om het draagvlak voor het huidige asielbeleid onder de bevolking te behouden. ‘Laten we de plekken die we hebben, geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of worden vervolgd in hun eigen land.’

Uiteraard maakten zijn woorden, zoals alles over het kinderpardon, een hoop los op Twitter. Onder anderen Tim Hofman, de maker van de documentaire over de uitgeprocedeerde asielkinderen, roerde zich. ‘Hoe Harbers zichzelf graag menselijk maakt, maar dat met 400 kinderen weigert te doen. Ik vind het rot om te zeggen, maar zo is de stand van zaken voor nu’, schrijft Hofman, die Harbers waarschuwt. ‘Deze marathon is nog niet uitgelopen.’

WETSVOORSTEL VAN DE DAG

Vast minder vast, flex minder flex

De Raad van State: ‘Ontoereikend om een balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.’

Vakbond FNV: ‘Deze wet brengt de arbeidsmarkt juist verder uit balans.’

En PvdA-leider (en voormalig minister van Sociale Zaken) Lodewijk Asscher: ‘Zeker zijn dat je er niet zonder goede reden wordt uitgegooid: daarvoor hebben we ontslagbescherming. Daar wordt nu aan getornd.’

Zeker zijn dat je er niet zonder goede reden wordt uitgegooid: daarvoor hebben we ontslagbescherming.



Daar wordt nu aan getornd. Slechte zaak Lodewijk Asscher

Nee, bijster positief zijn ze niet over het wetsvoorstel dat minister Koolmees (Sociale Zaken) vanmiddag naar de Kamer stuurde. Met een reeks maatregelen wil Koolmees de spelregels tussen werkgevers en werknemers veranderen. Het grote doel: de kloof tussen vast en flex verkleinen. Voor werkgevers moet het aantrekkelijk worden om mensen een vast contract te bieden, terwijl flexwerk mogelijk moet blijven voor wie dat wil.

Koolmees wil vast minder vast maken door onder meer het ontslagrecht voor werknemers in ‘vaste dienst’ te versoepelen. Het duurt mogelijk langer voor die werknemers überhaupt een vast contract krijgen, want Koolmees stelt voor dat een reeks tijdelijke contracten drie jaar mag duren. Nu is dat nog twee jaar.

Flex moet minder flex worden door werknemers op payrollbasis duurder te maken. Ook betalen werkgevers een hogere werkloosheidspremie voor alle flexkrachten, terwijl vaste werknemers juist goedkoper worden. Oproepkrachten krijgen meer greep op hun agenda: zij hoeven niet meer verplicht altijd beschikbaar te zijn.

Plannen genoeg, maar dat geldt ook voor de kritische geluiden. Waar de Raad van State vindt dat Koolmees niet ambitieus genoeg is, vindt de FNV juist dat hij te ver gaat. Goed zal Koolmees het dus niet snel kunnen doen.

ADVIES VAN DE DAG

Alles moet anders in het onderwijs

In oktober 2017 voerden 60 duizend basisschoolleraren in Den Haag actie voor hogere salarissen. Beeld Arie Kievit

Weinig zaken in het leven zijn zo zeker als hervormingen in het onderwijs. Vandaag was het zoals wel vaker aan de Onderwijsraad om een chirurgische ingreep voor te stellen, en dat liet deze zich geen twee keer zeggen. In de strijd tegen het lerarentekort, dat overigens vooral de Randstad treft, gaat wat de Raad betreft het hele systeem waarin Nederland zijn basis- en middelbare schoolleraren opleidt op de schop.

In het advies ‘Ruim baan voor leraren’ stelt de Raad onder meer voor om leraren gemakkelijker te laten overstappen van het basisonderwijs naar de middelbare school of andersom. Ook moet het simpeler worden om te switchen tussen lesvakken. De Raad wil dat bijvoorbeeld bereiken door leraren al op de opleiding hun bevoegdheid voor meerdere vakken te laten halen. Zo moet het beroep van de leraar aantrekkelijker worden.

Pikant puntje uit het advies: de Onderwijsraad stelt voor om één cao voor het basis- en voortgezet onderwijs op te stellen. Het verschil in beloning tussen basis- en middelbare schoolleraren is een van de grote pijnpunten voor de onderwijzers in de eerste groep, en de reden waarom zij de afgelopen jaren regelmatig actievoerden - tot stakingen aan toe.

EN DAN NOG EVEN DIT

Halbe Zijlstra heeft een nieuwe baan

Ruim een half jaar zat Halbe Zijlstra op de bank, nadat de datsja-leugen hem als minister van Buitenlandse Zaken de das had omgedaan. Precies om die leugen lag een terugkeer in de politiek niet in de rede: daarvoor is de wond nog te vers. En ook een functie als bewindvoerder bij de Wereldbank zat er na politiek rumoer niet in.

Nu heeft Zijlstra toch een nieuwe baan gevonden. Hij gaat aan de slag bij bouwconcern VolkerWessels, dat de ex-minister heeft aangenomen als strategiedirecteur. Daarmee verzekert VolkerWessels zich van goede contacten op het Binnenhof - premier Rutte rekent hun nieuwe werknemer tot zijn vrienden - en begint Zijlstra aan zijn rehabilitatie.

Halbe Zijlstra en Mark Rutte nadat Zijlstra zijn aftreden bekendmaakte. Beeld Freek van den Bergh

VVD wil actie tegen weeshuistoerisme

De VVD wil de trek van Nederlandse vrijwilligers naar weeshuizen in ontwikkelingslanden aan banden leggen. Volgens de grootste regeringspartij treedt Nederland te weinig op tegen dit ‘weeshuistoerisme’. Dat trekt jaarlijks vele goedbedoelende Nederlanders, maar daarachter gaat een malafide industrie van mensenhandel schuil.

‘In werkelijkheid helpen ze die kinderen van de wal in de sloot’, zegt VVD-Kamerlid Van Haga, die vandaag een initiatiefnota presenteert waarin hij onder meer voorstelt om het aanbieden van weeshuisreizen te verbieden. Van Haga: ‘De bedoeling, arme kinderen helpen, is goed. Maar niet iedere goede bedoeling is ook een goed idee.’

Twee vrijwilligers geven sportlessen aan kinderen in een schooltje in Zambia, Afrika. Beeld An-Sofie Kesteleyn

