Haperende reisinformatie: NS zet QR-code in als noodverband

Een uitgeschakeld vertrektijdenbord – in het NS-jargon TB7 – met noodverband in de IJhal van het Amsterdamse Centraal Station. Beeld de Volkskant

‘Beste reiziger’

De ‘beste reiziger’ die de vertrekhal van Amsterdam Centraal Station binnenloopt en snel wil zien of zijn trein vertraging heeft, vist achter het net. Een deel van de treinbeeldschermen is op zwart gezet en voorzien van een sticker met daarop een QR-code. Die voert de reiziger naar een webpagina met actuele reisinformatie.

Op de treinbeeldschermen hoort informatie te staan over de treinen die op dat moment als eerste zullen weggaan. De digitale blauwwitte borden zijn evenwel al meer dan een maand buiten bedrijf. ‘Dat is gebeurd op verzoek van de NS’, meldt een woordvoerder van Prorail. ‘Omdat de capaciteit van het netwerk tekortschiet, kan de reisinformatie op de borden niet tijdig worden ververst.’ Liever geen vertrektijden dan onjuiste, oordeelde de spoorwegen.

Buitenlandse toeristen die de tekst op de QR-sticker niet kunnen lezen (‘Scan hier de actuele vertrekinformatie’) of spoorklanten die geen geschikt mobieltje bezitten, zijn aangewezen op de borden dichtbij en op de perrons. Die werken wel naar behoren.

Een werkend treinbeeldscherm zoals het eruit ziet als alles meewerkt. Deze hangt op station Baarn. Beeld Wikimedia

Langdurig openstaande storingen

De strubbelingen met de TB7-of TB14-borden, zo gedoopt om dat ze de gegevens tonen van de zeven of veertien eerstvolgende vertrekkende treinen, staan niet op zichzelf. De reizigersorganisatie Rover constateerde vorig jaar herfst storingen in de vertrektijden, niet alleen op Amsterdam CS, maar ook op Utrecht CS en Schiphol. Maar ook andere ‘centraal bediende treinaanwijzers’ gaven vooral op de grotere stations vaker geen of niet de actuele reisinformatie.

Prorail omschrijft de problemen als ‘een perfecte storm’, een moment waarop diverse mankementen en tekortkomingen samenvallen. De spoornetbeheerder kampt met apparatuur die sneller slijt dan was gepland en tegelijkertijd met een tekort aan reserveonderdelen. Ook waren er werkzaamheden aan het gsm-netwerk dat de informatie naar de borden stuurt.

Volgens Prorail is bij de borden met reisinformatie ‘70 procent van de langdurig openstaande storingen inmiddels wel opgelost’. De QR-code is een noodoplossing en wordt alleen toegepast in de IJ-hal van Amsterdam CS. Na aanvullende maatregelen wil de beheerder met NS overleggen wanneer de schermen weer aan kunnen.

Creatieve oplossing

‘Het is een creatieve oplossing’, meldt Rover. Ook de reizigersorganisatie heeft de indruk dat nog lang niet alle mankementen zijn verholpen met de borden, ‘maar daar krijgen we van Prorail alleen maar algemene informatie over.’

Voor de reizigers is er een troost. De reisinformatieborden in de stationshal en op het perron gaan in de toekomst mogelijk preciezer aangeven hoeveel vertraging een trein heeft opgelopen. Dat gebeurt nu nog in blokken van vijf minuten. De NS onderzoekt of dat op de minuut nauwkeurig kan.