Hans Wiegel wil in Zuid-Holland FvD, VVD en nog drie partijen in het provinciebestuur

‘De kern van mijn aanpak is dat je moet kiezen voor samenwerking, voor elkaar wat gunnen’, aldus Wiegel. ‘Dat geldt in het hele leven en ook in de politiek. Je moet elkaar vooral vertrouwen. Als dat de habitus kan zijn, ben ik er wel optimistisch over.’

Wiegel stelt een provinciebestuur voor met zeven gedeputeerden – twee voor FvD en VVD, één voor de drie kleinere partijen. De afgelopen vier jaar telde Zuid-Holland (bestuurd door VVD, D66, CDA en SP) vijf gedeputeerden. ‘Dat is al aan de krappe kant’, aldus Wiegel. ‘Zeker als we een breed college willen maken, zal het moeten worden uitgebreid.’

Welke andere partijen zouden moeten aansluiten bij FvD en VVD, hangt volgens Wiegel af van het overleg de komende dagen. Hij richt zich op partijen met 4 of 5 Statenleden, oftewel GroenLinks (5 zetels), ChristenUnie/SGP (5), D66 (5), PvdA (4), CDA (4) en PVV (4). Ook een college met vier partijen zou al een meerderheid hebben, maar Wiegel wil een college dat een ‘zo goed mogelijke afspiegeling is van de Provinciale Staten als geheel’.

Mooie leerschool

FvD-lijsttrekker Rob Roos heeft vertrouwen in Wiegels aanpak. Hij denkt dat de politieke tegenstellingen in de provincie minder groot zijn dan landelijk. ‘De provincie is een mooie leerschool voor ons.’ VVD-leider Floor Vermeulen is blij dat Wiegel de VVD erbij wil hebben. ‘Wat de VVD betreft is samenwerking met alle partijen denkbaar, het gaat om de inhoud.’

Rob Roos, voorman van Forum voor Democratie in Zuid-Holland (links) en Hans Wiegel, maandag in het provinciehuis in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wiegel was in 2011 informateur in Noord-Brabant en vorig jaar verkenner in Den Haag. In Den Haag legde hij de basis voor een brede coalitie met onder meer GroenLinks en lokale partij Groep De Mos van ex-PVV’er Richard de Mos.

In Brabant trok hij acht jaar geleden de SP bij het bestuur. ‘Iedereen was daar verbaasd over, behalve ik’, zegt Wiegel. ‘Ik had de SP-voorman, een hele aardige communist, op zaterdagochtend 8.15 uur ontboden op het provinciehuis. Ik zei: ik vind dat uw partij in het college moet. Waarop de SP’er vroeg: meent u dat? Natuurlijk, antwoordde ik, u denkt toch niet dat ik u voor de kat zijn staart zo vroeg laat opdraven?’

Wiegel spreekt begin deze week een op een met alle Zuid-Hollandse fractieleiders. Dinsdagmiddag en woensdag gaan alle Statenleden samen op pad om nader kennis met elkaar te maken. Van de 55 Statenleden in Zuid-Holland zijn er 38 nieuwkomers, waaronder de gehele fractie van Forum voor Democratie. Er zijn twaalf fracties - ChristenUnie en SGP kondigden na de verkiezingen aan dat ze samen verder gaan.