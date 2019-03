Hans Wiegel: ‘Geef Forum in ieder geval een kans’

Thierry Baudet en Hans Wiegel tafelen in Le Petit Bistro in Sneek. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nee, Thierry Baudet is geen Dries van Agt, en de formatie van de Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland is ‘heel andere koek’ dan die van een kabinet. Toch gingen ook de gedachten van Hans Wiegel zaterdagavond naar Le Bistroquet, het Haagse restaurant waar de VVD-prominent in 1977 uitgebreid met Van Agt tafelde en zo een tweede kabinet-Den Uyl wist te verijdelen.

In Le Petit Bistro in Sneek, ‘een mooi klein restaurantje’ met ‘heel lekker eten en goede wijn’, dineerde Wiegel deze keer met Baudet, een paar dagen na diens verpletterende zege bij de provincialestatenverkiezingen. Naast ‘het leven’ bespraken de twee de mogelijke entree van Wiegel als informateur voor de Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland, waar FvD de grootste werd. Wiegel neemt graag het voortouw, al moeten de andere provinciale partijen het ‘ook plezierig vinden’, houdt hij een slag om de arm. ‘Anders wordt het natuurlijk niks.’

Dries van Agt van het CDA en Hans Wiegel van de VVD aan tafel in restaurant Le Bistroquet te Den Haag. Tijdens dit overleg bekokstoofden de twee politici een nieuw kabinet. Beeld Hollandse Hoogte / Spaarnestad P

Baudet is erop uit zijn verkiezingswinst te verzilveren: naast Zuid-Holland werd zijn partij de grootste in Noord-Holland en Flevoland en belandde het in alle andere provincies in de top-drie. Om te voorkomen dat de ‘gevestigde orde’ hem zou passeren, kondigde hij daags na de verkiezingen aan dat Wiegel en publicist Paul Scheffer namens FvD in Noord- en Zuid-Holland gingen onderzoeken welke meerderheden haalbaar zijn. Iets wat Scheffer meteen tegensprak. ‘Daar klopt niets van’, zei hij tegen NRC. ‘Ik zou niet eens weten hoe dat moet.’

Wiegel weet wél waar hij voor gevraagd is. Baudet is geen onbekende voor hem: de twee leerden elkaar bijna tien jaar geleden kennen tijdens een uitzending van Buitenhof. ‘Daar was een meneer Verhofstadt, u kent hem wel, en die kletste als een waterval. Ineens brak Thierry in hen hakte hij die Belgische oud-premier in mootjes. Toen heb ik tegen ‘m gezegd: misschien moeten wij eens gaan eten.’ Later was Wiegel nog te gast bij Baudets promotie in Leiden. Ze kunnen het goed vinden. ‘Hij is een aparte figuur. En ik ook een beetje. Wat wil je nog meer?’

Landelijke invloed

Baudet zal hopen dat samenwerking in het provinciehuis een opmaat is voor landelijke invloed. Wij willen meedoen, is het signaal dat hij in de dagen na de verkiezingen afgaf. Zeker de VVD doet er goed aan om rekenschap aan de uitslag te geven, denkt Wiegel. ‘Een van de belangrijkste verkiezingsthema’s het enorme gedoe over de kosten voor het klimaat, dat ons is getrakteerd door die tafelvogels. Het kabinet heeft nu een maand om zelf met een visie te komen. Ik denk dat het verstandig zou zijn om voor die tijd ook met Thierry z’n club te praten.’

Forum zal dan wel gas terug moeten nemen. ‘Dat ze eisen dat meerdere ministers moeten ophoepelen, is flauwekul.’ De winst van Baudet vergelijken met het Duitsland van 1930, zoals verschillende opiniemakers de afgelopen week volgens Wiegel deden, heeft zeker geen zin. ‘Dat kun je niet maken! Wie wordt daar nou beter van? Geef Forum in ieder geval een kans.’