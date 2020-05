Hans van den Berg nieuwe topman Tata IJmuiden, zonder overleg met Indiaas moederbedrijf

Hans van den Berg heeft zichzelf benoemd tot directiedirecteur van Tata Steel IJmuiden. Beeld ANP JEROEN JUMELET

De verwachting is dat de Indiase eigenaar die Henrar wegstuurde, andere kandidaten op het oog heeft. Frits van Wieringen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad, denkt dat die één of twee andere kandidaten zal voordragen, waarna een nieuwe machtsstrijd kan ontstaan over wie directievoorzitter moet worden.

Van den Berg was lang vice-voorzitter achter Henrar en geldt als een maat van hem. Vorige week lichtte hij ook het personeel in over diens ontslag. Hij benoemde zichzelf na overleg met zijn enige overgebleven mede-directeur Co van Dort. De centrale ondernemingsraad hoopt dat hij blijft: ‘We zitten niet te wachten op een marionet uit India’, aldus Frits van Wieringen.

Dinsdagmorgen vonden bij Tata Steel in IJmuiden allerlei acties plaats. Zo werden de toegangspoorten geblokkeerd. Volgens de ondernemingsraad was de blokkade een wilde actie van in eerste instantie ruim honderd medewerkers. Eerder op dinsdag legden medewerkers van de nachtploeg het werk neer. Vorige week waren er spontane werkonderbrekingen en acties om het ongenoegen te uiten.

Volgens vakbond FNV is de woede over de gang van zaken bij de werknemers enorm. Volgens de ondernemingsraad dreigt de zaak te escaleren. De negenduizend werknemers eisen een verklaring van de Indiase eigenaar over het ontslag van Henrar.