Hans Modrow, de laatste premier van de DDR, bleef tot aan zijn dood geloven in de heilstaat

Hans Modrow (rechts) tijdens een persconferentie met bondskanselier Helmut Kohl, in december 1989. Beeld AFP

In de verhoudingen van de DDR gold Hans Modrow als een pragmatische, hervormingsgezinde politicus, die goede betrekkingen onderhield met Sovjet-leider Michaïl Gorbatsjov. Daarom werd hij gezien als een geschikte figuur om leiding te geven aan de overgang van de DDR naar het verenigde Duitsland. Ook in het Westen had hij destijds een goede reputatie.

Modrow werd in 1928 geboren in Jasenitz in Pommeren, dat tegenwoordig in Polen ligt. Zoals alle Duitsers van zijn generatie maakte hij de turbulente geschiedenis van de 20ste eeuw aan den lijve mee. Zijn vader werd lid van Adolf Hitlers NSDAP, nadat hij in de crisis zijn bakkersbedrijf had verloren. Modrow zelf ging bij de Hitler Jugend en vocht aan het einde van de oorlog mee in de Volkssturm, de militie die zich tegen de oprukkende geallieerden bleef verzetten terwijl het Duitse leger instortte.

In Russische krijgsgevangenschap werd hij geschoold in het marxisme-leninisme. Na zijn vrijlating in 1949 maakte Modrow carrière in de SED, de communistische partij van Oost-Duitsland. Omdat partijleider Honecker hem wantrouwde, werd hij in 1973 van het machtscentrum Oost-Berlijn naar de provinciestad Dresden gestuurd.

Vastbesloten verdediger van regime

Toen eind 1989 de oppositie tegen het regime toenam, was Modrow vastbesloten het te verdedigen. In oktober liet hij een grote demonstratie in Dresden door de politie neerknuppelen. Nadien stuurde hij een telex aan Honecker: de ‘terroristische rellen tegen de staat’ waren onderdrukt.

Toen de positie van Honecker en andere conservatieve communisten onhoudbaar was geworden, leek de pragmatische Modrow de man die nog zo veel mogelijk van de DDR zou kunnen redden. In november 1989 werd hij premier, vier dagen na de val van de Muur. Toen partijleider Egon Krenz even later opstapte, werd hij de hoogste leider van de DDR.

Modrow verzette zich tegen een snelle eenwording van Duitsland. De DDR moest haar eigen karakter behouden in een confederatie met de West-Duitse Bondsrepubliek. Het herenigde Duitsland zou neutraal moeten zijn, vond Modrow, waardoor de Bondsrepubliek uit de Navo zou moeten treden.

Deze politiek had geen schijn van kans. Bij de verkiezingen van maart 1990 haalde Modrows Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) slechts 16 procent van de stemmen. De overgrote meerderheid van de Oost-Duitsers wilde slechts één ding: aansluiting bij de kapitalistische en democratische Bondsrepubliek.

Hans Modrow tijdens de verkiezingscampagne van 1990 in Neubrandenburg. Zijn partij zou grandioos onderuit gaan. Beeld AP

Saamhorigheid en wodka

Nadien was Modrow lid van de Bondsdag (1990-1994) en het Europees Parlement (1999-2004). In 1995 werd hij veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijke celstraf, wegens fraude bij de lokale verkiezingen in Dresden in 1989.

Gaandeweg werd hij een figuur uit een steeds verder verleden, die de DDR in interviews en boeken bleef verdedigen. Hij zei de saamhorigheid te missen van een land waar de mannen voor de hele straat sneeuw veegden, terwijl de vrouwen thee zetten. Nadien dronk iedereen een wodka.

In het individualistische Westen vegen mensen hooguit hun eigen stoepje schoon, zei Modrow in 2006. De misdaden van de DDR, zoals het doodschieten van mensen die het land wilden ontvluchten, praatte hij goed. Het was nu eenmaal Koude Oorlog: Oost en West waren in een strijd op leven en dood verwikkeld. ‘De DDR was hemel noch hel’, zei hij in 2018 in de Süddeutsche Zeitung.

Lof voor China en Cuba

Als 90-jarige trok hij nog naar Noord-Korea als expert op het gebied van hereniging. ‘Ik wil Noord-Korea helpen de fouten te vermijden die in Duitsland werden gemaakt’, zei hij destijds. Hij prees China en Cuba vanwege hun strijd tegen de armoede, terwijl hij begrip toonde voor de Russische inval in Oekraïne.

Tot op het laatst was Modrow politiek actief voor Die Linke, de partij waarin de PDS was opgegaan. ‘Onze partij verliest een belangrijke persoonlijkheid’, zei Dietmar Bartsch, fractieleider in de Bondsdag. Maar voor de jongeren in de partij was Hans Modrow een man uit een verdwenen land geworden.