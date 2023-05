Hang Youth-zanger Abel van Gijlswijk doet eindexamen muziek: ‘Schubert knows how to get the party started’

Abel van Gijlswijk in het VPRO-programma Tegenlicht. Beeld VPRO

Speelt een luit, een orgel of een viola da gamba de melodie in de intro van Douce dame jolie van Guillaume de Machaut? Het klinkt niet als snaarinstrument, en wat een viola da gamba is, weet Abel van Gijlswijk niet zeker. Hij gokt orgel. ‘Is dat goed? Yes, ben ik nu al geslaagd.’

Van Gijlswijk is platenlabelbaas en leadzanger van Hang Youth. Die Nederlandse punkband staat bekend om zijn maatschappijkritische nummers met titels als Shell is een prima bedrijf (als ik de website mag geloven), Leg de Zuidas in de as en Je haat geen maandag, je haat kapitalisme. Maar de frontman hoopt niet dat hun nummers volgend jaar in het eindexamen zitten, behalve als het ‘buma’ oplevert – geld dat een artiest krijgt als zijn werk wordt gebruikt. ‘Maar niet als kids worden gedwongen om onze muziek op deze kille, koele manier kapot te analyseren.’

Het eindexamen, dat bomvol ingewikkelde notenbalken en technische termen zit, krijgt weinig lof van Van Gijlswijk. ‘Als ik muziek als keuzevak had gekozen en ik zou dit krijgen, dan zou ik zwaar teleurgesteld zijn. Dit hele examen heeft een gekke fetisj voor muziek beleven met je hoofd via een rigide systeem. Alle magie ontbreekt.’

De examenvraag over wat een fragment uit het Octet van Schubert dansbaar maakt, verbaasde hem het meest. ‘Dat is toch typisch iets wat je niet met je hoofd moet bedenken, maar moet voelen? Tuurlijk, Schubert maakte fucking bangers (hitnummers, red.), het klapt gewoon, shout-out naar hem, Schubert knows how to get the party started. Maar who the fuck cares hoe ik moet uitleggen dat dit een banger is?’

Technische muziektermen kunnen handig zijn, zegt Van Gijlswijk, maar in de échte muziekwereld praten muzikanten met ‘handen en voeten over die shit’. ‘De meeste muziek die ik zelf vet vind, komt van mensen die geen idee hebben wat een g-sleutel is.’

Tip voor het examen geschiedenis Na het weekend buigen tienduizenden havo- en vwo-leerlingen zich over het examen geschiedenis. ‘Veel leerlingen geven helaas halve antwoorden op het eindexamen’, zegt geschiedenisdocent Kim Bruggeling, van het succesvolle TikTok-account @mevrouwbrug (21.000 volgers), waar ze tips voor scholieren deelt. ‘Onthoud: vragen waarbij je een uitleg of een verband moet geven, hebben altijd een conclusie nodig. Zonder conclusie krijg je niet de volledige punten. Rond je antwoord af door na je uitleg het woord ‘dus’ of ‘oftewel’ te gebruiken en daarna je conclusie te geven.’