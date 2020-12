Handlangers van Assad in Nederland: hoe bewijs je hun misdaden?

Een vrouw loopt door de verwoeste straten van de Syrische hoofdstad Damascus. Beeld Reuters

Bij drie Syriërs in Nederland doen foto’s op de sociale media en verklaringen van bronnen een wreed oorlogsverleden in dienst van de Syrische president Bashar Al-Assad vermoeden, meldde NRC zaterdag. Er zijn al langer aanwijzingen dat Syrische vluchtelingen in Nederland oorlogsmisdaden op hun geweten hebben. Eind juni liet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie & Veiligheid) weten dat 12.570 dossiers hiertoe opnieuw zijn beoordeeld. De IND heeft naar aanleiding daarvan één verblijfsvergunning ingetrokken.

Volgens Joris van Wijk, criminoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is het ‘extreem ingewikkeld’ om genoeg bewijs te vinden voor oorlogswreedheden in het land van herkomst. ‘Vaak leiden bijvoorbeeld getuigenverklaringen en een foto op de sociale media wel tot vermoedens, maar zijn die niet voldoende om een verblijfsvergunning in te trekken of een strafzaak winnen. Daar worstelen de IND en de politie constant mee.’

Een complicerende factor is dat er weinig informatie beschikbaar is vanuit het land van herkomst. In een oorlog is keurige documentatie veelal geen prioriteit. ‘Bovendien maken de verdachten vaak deel uit van het veiligheidsapparaat waarnaar je onderzoek doet, waardoor samenwerking met de autoriteiten niet mogelijk is’, zegt Van Wijk.

Chaotisch

De eerste beoordeling van Syrische vluchtelingen over hun vermeende oorlogsmisstanden van het IND verliep chaotisch. De omvang van de vluchtelingenstroom was in 2015 te groot om goed onderzoek te doen. Het IND heeft sinds 1997 een speciale afdeling om verdachte asielzoekers extra door te lichten. Dat is een pre ten opzichte van omringende landen, waar zo’n divisie volgens Van Wijk niet (zo lang) bestaat.

‘Vergeleken met andere landen investeert Nederland hier echt in’, zegt de criminoloog. De weinig vruchtbare herbeoordeling vertelt volgens hem een beperkt verhaal. ‘Voordat die plaatsvond zijn al zo’n 25 Syriërs van asielbescherming uitgesloten op basis van artikel 1F.’ Dat artikel in het Vluchtenverdrag stelt dat landen asielzoekers mogen weigeren die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden of misdrijven tegen de mensheid.

De aanwezigheid van vermeende Syrische oorlogsmisdadigers zorgt voor onrust in de Syrische gemeenschap in Nederland, schrijft NRC. Degenen die ervoor hebben gezorgd dat Syriërs het land moesten ontvluchten, kunnen in theorie nu buurtgenoten van hen in Nederland zijn. En zelfs als ze wél door de IND van asielbescherming worden uitgesloten, vormen ze nog een probleem. ‘We noemen ze undesirable, but unremovable’, zegt Van Wijk: ongewenst, maar niet het land uit te zetten. ‘Eigenlijk weet niemand hoe je hier goed mee om moet gaan.’

Van oorlogsmisdaden verdachte en van asielbescherming uitgesloten vluchtelingen komen Nederland niet in, is de regel. Maar, zegt Van Wijk: ‘Eigenlijk hopen we dat ze gewoon verdwijnen en monitoren we ze bijna niet. Ik denk dat je ze beter in de gaten moet houden.’