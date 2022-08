Handjevol leerlingen begint vandaag aan Renaissance-school, de eerste stap op weg naar Forumland

FVD-leider Thierry Baudet eerder dit jaar op bezoek in Vlissingen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als op maandagochtend de scholen in Almere weer openen, gaan ook een paar leerlingen aan hun bureaus zitten op de nieuwe Renaissance-school. Volgens initiatiefnemer Ralf Dekker, tevens Kamerlid voor Forum voor Democratie, begint een handjevol leerlingen daar aan het schooljaar.

De particuliere basisschool komt voort uit FvD, maar staat er officieel los van, ondergebracht in de Tocqueville-stichting. Aanvankelijk was het plan om in september vijf Renaissance-scholen te starten. Uiteindelijk bleef Almere over. Ook daar is de animo vooralsnog niet groot. De achttien vooraanmeldingen (ouders die interesse toonden) zijn ‘lang niet allemaal’ inschrijvingen geworden.

FvD-Kamerlid en initiatiefnemer van de Renaissance-school Ralf Dekker tijdens zijn maidenspeech. Beeld FvD

Dat weerhoudt Dekker er niet van om met de school te starten. ‘We beginnen klein, met een paar leerlingen, en groeien dan langzaam door. We gaan ervan uit dat we het eerste kalenderjaar verlies zullen leiden.’ Er zouden zich ruim honderd potentiële leerkrachten gemeld hebben. De ouderbijdrage zal ongeveer 300 euro per maand beslaan.

Grote consternatie

De oprichting van Renaissance-scholen leidt tot grote consternatie. Forum voor Democratie is de laatste jaren uitgegroeid van een radicaal-rechtse tot een extreem-rechtse partij, waarvan de kopstukken in vele uitingen de democratische rechtsorde niet meer erkennen, of zelfs bedreigen. Zo zegt Kamerlid Gideon van Meijeren dat het ‘niet gezond’ is dat er ‘een taboe op geweld’ van burgers ligt en roept hij op tot ‘massaal, krachtig, militant verzet tegen de tirannieke overheid’.

Eigen scholen zijn een eerste stap op weg naar een parallelle samenleving, Forumland genoemd, waar FvD-sympathisanten met een eigen cryptomunt kunnen betalen, met elkaar kunnen leven, werken en handelen en waar niemand ooit een mondkapje draagt. Na scholen zouden er ook eigen woningcorporaties moeten komen.

Dekker heeft altijd gezegd dat de Renaissance-scholen apolitiek zullen zijn. Hij meent juist dat de reguliere scholen in Nederland ideologisch gekleurd onderwijs geven en dat kinderen geïndoctrineerd worden. In de Renaissance-scholen zal er minder aandacht besteed worden aan klimaatverandering, genderkwesties, ‘woke-denken’ en ‘negatief gedoe over de witte man’.

Het logo van de Renaissanceschool.

Daarnaast zullen de scholen teruggrijpen op klassieke methoden: geen computers of digitale borden in de klas, veel aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen, waarbij taal vooral wordt bijgebracht door middel van sprookjes, mythen en Bijbelse verhalen. Ook zal er veel ruimte voor handvaardigheid zijn.

‘Niet stiekem te vroeg letters leren’

Begin juni was er een bijeenkomst voor geïnteresseerde ouders in Almere. Naast Dekker sprak daar Ben van Tilborg, die zich op LinkedIn omschrijft als organisatieadviseur. ‘Wij gaan kleuters en peuters niet stiekem meer te vroeg letters leren’, zei hij, citeert de lokale krant Almere Deze Week. ‘Als je te vroeg met intellectueel onderwijs begint, kan het kinderbrein zich niet vrij ontwikkelen en leidt dat in het latere leven tot gezondheidsklachten, ook bij volwassenen.’

Dat een politieke partij een school opricht is zeer uitzonderlijk, hoewel er in de tijd van de verzuiling wel banden waren tussen katholieke en protestantse scholen en de partijen KVP en CHU. De plannen roepen de vraag op in hoeverre er gehandhaafd kan worden op de verspreiding van ondemocratisch of onwetenschappelijk gedachtegoed in de klas.

Het bijzonder onderwijs biedt de mogelijkheid voor religieuze of levensbeschouwelijke stromingen een school te starten. Dit kan in de vorm van een door de staat gefinancierde school, maar ook als privéschool (B3). Forum start eerst met een privéschool, omdat die sneller opgetuigd kan worden. Er is ook een traject gaande om gesubsidieerde Renaissance-scholen op te richten, maar dat duurt zeker twee jaar.

Het aantal B3-scholen groeit. In 2016 waren er nog 52 scholen. In 2021 ging het om 74 scholen. Van alle leerlingen in Nederland zit ongeveer één procent op een B3-school. Op zo'n school is het mogelijk om naar eigen inzicht een lesprogramma te ontwikkelen. Dat onderwijs moet dan wel aan een aantal wettelijke eisen voldoen, zoals aandacht voor burgerschap en leerlingen respect voor andere opvattingen bijbrengen.

Onderwijsinspectie

Als de Renaissance-school wordt opgericht, bezoekt de Onderwijsinspectie in de beginperiode twee keer de school. Na observaties in de klas en gesprekken met ouders, leerlingen, bestuurders en docenten brengt de inspectie een bindend advies uit aan de gemeente.

Zou in een B3-school bijvoorbeeld klimaatverandering ontkend mogen worden? ‘Deze scholen mogen er eigen opvattingen op na houden’, zegt een woordvoerder van de inspectie. ‘Religieuze scholen mogen ook zeggen dat het scheppingsverhaal leidend is of dat zij het homohuwelijk afkeuren. Maar het is verplicht om de leerlingen autonoom een mening te leren vormen. Ze moeten dus wel weten hoe er over dat soort onderwerpen wordt gedacht in Nederland.’

De gemeente Almere heeft nog geen contact gehad met de Tocqueville-stichting over de Renaissance-school en weet niet waar de locatie is. Het is volgens een woordvoerder ‘niet aan een gemeente’ om te oordelen over de signatuur van de school.