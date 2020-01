Handgranaat in Kerkdriel: was de burgemeester doelwit, of de fruithandel?

Burgemeester Henny van Kooten wordt ingelicht door de hulpdiensten. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Was de handgranaat voor de deur van het appartementencomplex in Kerkdriel bedoeld als waarschuwing voor de burgemeester, die hard optreedt tegen criminelen en onlangs nog een beruchte camping liet sluiten waar de mocromaffia heer en meester was? Of was het explosief gericht tegen de eigenaren van fruithandel De Groot Fresh Group, die na de vondst van een partij cocaïne tussen de bananen in de clinch ligt met drugscriminelen?

Dat is de vraag die maandag iedereen, bewoners en politie, bezighoudt in Kerkdriel, een klein Gelders dorp aan de Maas met 7.500 inwoners. Want in het moderne appartementencomplex boven winkelcentrum Delkant, waar maandagmorgen vroeg een handgranaat werd gevonden, woont niet alleen burgemeester Henny van Kooten (SGP) samen met zijn vrouw, maar ook de zoon van een van de eigenaren van De Groot.

Het fruitbedrijf in Hedel, waar 130 mensen werken, is sinds vorig voorjaar verwikkeld in een afpersings- en bedreigingszaak nadat 400 kilo cocaïne tussen het fruit uit Zuid-Amerika was ontdekt en aangegeven bij de politie. Dat was niet de eerste keer; ook eerder waren flinke partijen drugs tussen de bananen gevonden. Criminelen dreigden zelfs met het liquideren van ‘een willekeurige medewerker’ indien het bedrijf niet met een bedrag van 1,2 miljoen euro over de brug kwam – als een soort schadevergoeding voor de drugs die ze waren kwijtgeraakt.

‘Van wie de handgranaat afkomstig is en tegen wie deze actie is gericht, zijn vragen die de recherche ook heeft en onderzoekt’, zegt teamchef Elise Meier op het gemeentehuis, niet ver van de plaats delict die met rood-witte politielinten is afgezet. ‘Het staat dus ook niet vast dat de actie gericht is op de burgemeester die in het complex woont.’

Over andere ‘onderzoeksrichtingen’ wil de politie op dit moment geen uitspraken doen. Op de vraag of de handgranaat misschien is bedoeld voor de eigenaren van het fruitbedrijf, zegt ze slechts: ‘Dat onderzoeken we.’

Aanvankelijk ging iedereen ervan uit dat het explosief tegen de burgemeester was gericht. ‘Ze leggen hem niet bij iemand anders voor de deur’, was ook de eerste reactie van burgemeester Van Kooten zelf. Later werd ook een mogelijke link gelegd met een andere bewoner van het appartementencomplex, de zoon van een van de eigenaren en zelf ook medewerker van de fruithandel.

Burgemeester Henny van Kooten met op de achtergrond het appartement. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een krantenbezorger stuitte tegen 5 uur ’s ochtends op de handgranaat voor de hoofdingang van het appartementencomplex. Ze belde 112, waarna agenten ter plaatse constateerden dat het om een echt explosief ging dat op scherp stond. De politie haalde ijlings alle bewoners uit het appartementencomplex, inclusief de burgemeester. Zij konden pas rond half 12 terug naar huis, nadat de EOD de handgranaat onschadelijk had gemaakt.

‘Je leest wel dat dit gebeurt in grote steden, maar als het op je eigen stoep plaatsvindt, is dat wel even schrikken’, zegt Van Kooten. ‘Het is opnieuw een teken dat de maatschappij aan het verruwen is. Die criminelen deinzen nergens meer voor terug.’

Maar wie het doelwit is, dat is ook voor hem een raadsel. ‘De laatste tijd treden we wel hard op tegen criminelen’, zegt hij. ‘Ik sluit geregeld huizen en schuren waar hennep is gevonden. En vorig jaar hebben we camping Maaszicht verkocht, waar ook de mocromaffia actief was. Dat was een soort Fort Oranje II met 350 sterk verwaarloosde huisjes waar ook arbeidsmigranten werden uitgebuit. Dat wordt nu ontruimd en omgevormd tot een luxe vakantieoord met 175 chalets, Resort aan de Maas genaamd.’

Op oudejaarsavond in 2015 werd op de camping een auto doorzeefd met kogels, waarbij een Amsterdamse crimineel werd geliquideerd. ‘Weet je wie naast hem in de auto zat?’, aldus de burgemeester. ‘Dat was de jongen wiens hoofd later is gevonden op de stoep voor een sishalounge in Amsterdam.’

De Explosieven Opruimingsdienst maakt de handgranaat onschadelijk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De afgelopen jaren is Van Kooten meerdere keren bedreigd, zegt hij.Ook fruithandel De Groot kan doelwit van de dreiggranaat zijn. De politie arresteerde vorig jaar drie verdachten voor afpersing en bedreiging. Door een blunder van justitie kwamen de adressen van tientallen werknemers in het strafdossier terecht, die dus ook door de verdachten konden worden ingezien.

Tijdens een rechtszitting in november sprak de ontkennende verdachte Ali G. (34) over de dreig-sms’jes, zo tekende het Brabants Dagblad op. ‘Ik lees over een handgranaat die ergens is achtergelaten en dat dit de volgende keer zonder pin in de kinderkamer van een medewerker gaat gebeuren’, zei hij. ‘Het is heel zorgelijk dat het Openbaar Ministerie mij, als vader, daaraan probeert te linken.’