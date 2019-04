Handgranaat gevonden bij supportersgebouw ADO Den Haag

Het supportersgebouw van ADO Den Haag. Beeld ANP

De politie heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld om de granaat op te ruimen. De pin bevindt zich nog in de granaat waardoor er geen direct ontploffingsgevaar is, aldus de politie. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Bij de plek waar de granaat was geplaatst waren drie andreaskruisen op het gebouw getekend. Mogelijk wordt daarmee het stadswapen van Amsterdam bedoeld.

In februari werden in Amsterdam enkele plekken, waaronder het standbeeld van de Dokwerker, met groene en gele verf beklad. Fans van ADO plaatsten foto's van die bekladdingen zelf online. De Haagse club sprak zijn afschuw uit over de bekladdingen.