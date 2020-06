Handen wassen voor het zwemmen! En andere opmerkelijke coronamaatregelen

Bewegwijzering om baantjes te zwemmen in zwembad Hoornse Vaart. Beeld ANP

Vooropgesteld: natuurlijk is het goed dat er coronamaatregelen zijn. Het virus is immers nog onder ons, en het zou onzinnig en gevaarlijk zijn om te doen alsof alles weer bij het oude is.

Maar dat sommige maatregelen in de praktijk soms ronduit merkwaardig uitpakken, bleek toen we de vraag eens voorzichtig opwierpen. Van het zwembad waar men vóór het zwemmen de handen moet ontsmetten, tot de rugbycoach die de bal moet ontsmetten die vervolgens een week de kast in gaat.

Zeg community, noem mij eens: concrete voorbeelden van coronaregels die onderhand eigenlijk best absurd zijn?

(ik breng zelf in: in volle zon de bal ontsmetten voor een potje beachvolleybal) — Maarten Keulemans (@mkeulemans) 23 juni 2020

Kent u in uw omgeving nog meer mooie concrete voorbeelden van vreemde of kafkaëske coronamaatregelen? Geeft u ze dan, liefst met foto, aan ons door: openredactie@volkskrant.nl, onderwerp MALLE MAATREGEL. Hieronder een selectie uit de antwoorden:

Bij het sporten

‘In het zwembad is maar een derde van de kleedhokjes in gebruik, waardoor nu veel mensen hetzelfde hokje gebruiken dat tussendoor niet wordt schoongemaakt.’ (Anne van Kessel, @annevkessel)

‘Niet mogen roeien in een ploeg omdat er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, terwijl je buiten in de boot achter elkaar zit en tegen elkaars rug aan kijkt.’ (Nathalie van Haren, @nathalievharen)

Beeld @nathalievharen

‘Op de golfclub mag je de bunker niet aanharken. Want hark.’ (Christine, @Xtien)

‘De rugbyballen ontsmetten en ze vervolgens weer voor een week in het hok leggen.’ (Kirsten van Santen, @kirstenvsanten)

‘Als je langer dan een uur wilt zwemmen, kost je dat een extra e-ticket en moet je eruit, aankleden, om het gebouw heen lopen om bij de kassa weer naar binnen te mogen voor je tweede uurtje.’ (Geralda de Man, @geraldademan)

‘Buitenzwembaden gesloten houden.’ (Leen, @svzd1)

‘Onder de 18 jaar bij buitensport geen anderhalvemeterregel, maar op school bij buitengym of potje voetbal in de pauze wel.’ (Jan van de Beek, @demo_demo_nl)

‘In georganiseerde balsporten mag je wel overgooien met de bal, geen handen schudden.’

‘Handen ontsmetten om vervolgens pas het zwembad in te mogen’. (Rogier Reijmers, @rogierreijmers)

‘Gisteren weer 12 ballen schoongemaakt na de volleybaltraining. En de netpalen niet te vergeten.’ (Robèrt Misset, @rmisset)

In het verkeer

‘Chauffeur van mijn dochtertje heeft in taxibus een plastic scherm achter de stoel, maar stapt elke ochtend uit om op 1 centimeter afstand de rolstoel vast te klikken met een grondhaak, zonder handschoenen of mondkapje.’ (Niels de Zwarte @stadsnatuur)

‘Dat het niet toegestaan is met zijn drieën in een auto te zitten. Om dan vervolgens met zijn drieën het ov te nemen en direct tegen elkaar, en anderen, aan te zitten.’ (Wander van Baalen, @wandervb)

‘Max twee in de auto. Dus ik mag wel met mijn (volwassen) kinderen in de trein, maar niet in mijn gedesinfecteerde climate controlled auto met HEPA-filter en de raampjes open.’ (Marieke Baan, @mariekebaan)

‘Met een samengesteld gezin niet in de auto mogen zitten maar wel al 7 jaar bij elkaar wonen.’ (Patrick Swinkels, @daisok74)

In het openbaar vervoer

‘Dat je niet met de trein naar Schiphol mag (alleen essentiële reizen), maar wel overal heen mag vliegen.’ (Frank Huisingh, @frankhuisigh)

‘Op het buitendek van het pontje moet je ook een mondkapje op.’ (Eveline Marije, @evamariacurlew)

Beeld @evamariacurlew

‘Met een mondkapje op in een bijna lege coupé.’ (Martijn Jorritsma, @mjjor)

‘Blijkbaar is onze coronavariant erg ov-vijandig.’ (Joop Gijsbers, @joopgijsbers)

Bij het rondlopen

‘Eenrichtingsloopwegen en voetgangersrotondes in de buitenlucht.’ (Johannes Keuning, @johanneskeuning)

‘De bibliotheek heeft doolhoven van pijlen uitgezet alsof het Schiphol is op zwarte zaterdag.’ (Pieter van Breevoort, @pietur)

‘In Den Helder bij elke strandopgang looproutes, dranghekken en verkeersregelaars op mooie dagen. De ironie wil dat de meeste mensen rond dezelfde tijd komen en gaan, zodat de looppaden dus eigenlijk gehalveerd zijn.’ (Caatje, @caatje_aan_zee)

Beeld @caatje_aan_zee

‘De looprichting bij het zwembad is om het gebouw heen. Je mag niet even heen en weer naar de deur. En toch handhaven he, want regels.’ (Eline vd Boogaard, @elinevdboogaard)

‘In een boekenwinkel in Heerlen, pijltjes voor inkomende en uitgaande klanten in gangpad van twee meter breed.’ (Manfred Franken, @manfredfranken)

‘Raadszaal met verplichte looproute waardoor je wel acht mensen binnen 1,5 meter moet passeren, om bij een plaats te komen die je in vijf stappen zonder iemand te passeren kunt bereiken.’ (Bowine Michel, @bowinemichel)

In de horeca

‘Ik zat gisteren op een terras en we moesten de menukaart delen, omdat ze na gebruik weggegooid worden en twee zonde zou zijn.’ (Constanteyn, @Constanteyn1)

‘Ze zetten mijn koffie op een karretje, rijden het naar met toe en zetten dan de koffie op mijn tafel. Ik begrijp hier helemaal niets van?!?!’ (Dokter C, @dokter__c)

‘Horeca waar je het echte toilet niet mag gebruiken, maar naar buiten naar een bouwvakkerstoilet moet, waar alles in warme, niet geventileerde lucht, als een open riool op je ligt te wachten.’ (Frank Leeman, @frankleeman)

‘Bij een strandtent op Ameland moet je als je naar de wc gaat een mondkapje op.’ (Maaike Veen, @maaikefveen)

‘Bij de bioscoop op een roltrap van twee verdiepingen één persoon per roltrap. Serieus.’ (Joeri, @joeri_vu)

Op het werk

‘Bij ons op kantoor: een toiletruimte met zes hokjes mag maar door één persoon tegelijk gebruikt worden. Alsof je bij elkaar in een hokje gaat zitten.’ (Sara Spano, @SaSpan0)

‘Ik mag wel een werkplek boeken in een meerpersoonskamer, maar niet in mijn eenpersoonskamer werken'. (Karin de Roo, @karintjilpt)

In de winkel

‘Ik zag kassamedewerkers van de Blokker na elke klant en na elk gegeven bonnetje handen ontsmetten. Lijkt me ook wat overdreven.’ (Casper de Gelder, @casperdegelder)

Bij de kinderen

‘In indoor trampolinepark niet mogen trefballen want bal is besmettelijk. Maar wel in een bak vol stukken schuimrubber mogen vallen en die overgooien naar elkaar.’ (Claudia de Breij, @claudiadebreij)

‘Bij onze kinderen op school mogen ze niet trakteren, maar hebben ze een alternatief verzonnen: een ‘wenskoker’ die een kind aan z'n lippen brengt, in blaast, en dan doorgeeft. Geen grapje.’ (Frank Leeman, @frankleeman)

‘Het kinderkoor van mijn dochter (8) mag weer binnen oefenen. De dansles van dezelfde dochter moet buiten.’ (Anouk de Leeuw, @alleszelfmaken)

Diversen

‘Boek drie dagen in quarantaine in de bibliotheek voordat het opnieuw uitgeleend kan worden.’ (Jan Wisse, @janwisse)

‘Je mag met meerdere gezinnen in een huisje op vakantiepark, maar moet dan op die paar vierkante meter wel 1,5 meter afstand houden.’ (Eline Levering, @kunstindekijker)

‘Je oudje in zorghuis bezoeken maar niet privé in eigen kamer mogen. Moet in de woonkamer: met alle bewoners, verzorgers en familie.’ (Ira, @irakoers)

‘Dat ik (volkomen gezond) mijn volwassen dochter (volkomen gezond) in mijn eigen huis niet mag omhelzen op straffe van boete en strafblad. Doe dat natuurlijk wel.’ (Henri Osewoudt, @henriosewoudt)