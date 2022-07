Handelsverdragen staan in Europa op een kruispunt

Mei Li Vos (PvdA) en Ruud Koole (PvdA) tijdens de plenaire vergadering in de Eerste Kamer bij de stemmingover de Ceta. Beeld ANP

‘Na intensieve onderhandelingen hebben we met dit akkoord de basis voor een nieuw handelsbeleid gecreëerd, dat eerlijker en duurzamer zal zijn.’ Het zouden de woorden kunnen zijn van senator Ruud Koole, de PvdA-senator die er dinsdag met zijn fractie voor zorgde dat Nederland het handelsverdrag met Canada (Ceta) kan ratificeren.

Maar de uitspraak is van Katharina Dröge, fractievoorzitter van de Duitse Groenen. Want onlangs bereikte de Duitse coalitie van de sociaal-democratische SPD, de Groenen en de liberale FDP een akkoord over ratificatie van Ceta. Ook al beloofden de Groenen voor de verkiezingen dat ze het verdrag ‘in zijn huidige vorm’ niet zouden ratificeren.

Wat heeft de Duitse Groenen overgehaald? Er wordt gewezen naar de Zeitenwende, de geopolitieke situatie waarin Europa zich bevindt sinds Ruslands hernieuwde aanval op Oekraïne. Die bevestigt de manifestatie van een instabielere wereldorde met minder regels en meer harde machtspolitiek. Dat perspectief herinnert eraan dat handelsverdragen van oudsher pijlers zijn van de multilaterale orde gebaseerd op regels.

Daarbij zitten de Duitse Groenen in een coalitie in crisistijd – dat dwingt tot het stellen van prioriteiten en het sluiten van compromissen. In Duitsland wordt gewaarschuwd voor de grootste economische crisis in decennia, in mei had het land voor het eerst sinds 1991 een negatieve handelsbalans.

Zorgenkind

Wie uitzoomt naar Europa, ziet dat Ceta een zorgenkind blijft van de EU. Vijf jaar na voorlopige inwerkingtreding, moeten nog veel landen ratificeren. In onder andere Frankrijk, Italië en België, zit dat er niet snel in.

Vrijhandel is in zwaar weer gekomen tegen de achtergrond van structurele relatieve economische achteruitgang in het Westen zelf. Ook mondialisering, ooit gezien als de motor om miljarden mensen uit de armoede te tillen, heeft haar goede naam verloren. De ‘overwinning’ van democratieën en open markten na de Koude Oorlog is gaandeweg vervangen door boosheid over de uitwassen die aan deze ontwikkeling worden toegeschreven.

Wat precies een gevolg is waarvan, daarover verschillen overigens de meningen. Zo werden volgens onderzoek van Douglas Irwin, een econoom van Dartmouth College, bijna alle landen rijker tussen 1980 en 2019, daalde de mondiale ongelijkheid, en daalde het percentage mensen dat in extreme armoede leeft van 42 naar 8,1 procent van de wereldbevolking. Maar dat is niet wat een Europeaan ziet die uit zijn raam kijkt. Die voelt onzekerheid.

Hoewel EU-handelsverdragen steeds ‘moderner’ worden, met meer aandacht voor duurzaamheid, sociale en arbeidsrechten en klimaat, liggen ze al jaren onder vuur van de flanken op rechts én links. Rechts ziet de verdragen als monsters die de nationale soevereiniteit opheffen. Links ziet ze als monsters van onder andere doorgeschoten mondialisering, neoliberalisme, ongelijkheid. Met middenpartijen die in tal van landen kiezers verliezen, is ratificatie daarmee in veel lidstaten een netelig probleem geworden.

Hogere eisen

Daarmee staan EU vrijhandelsverdragen, een centraal machtsinstrument zijn van de Unie en volgens voorstanders een bron van groei en promotie van Europese waarden elders, op een kruispunt. In een wereld waarin de mondialisering volgens sommigen op zijn retour is of op zijn minst gefragmenteerder wordt – en waarin vrijhandel ook in de EU zelf ruimte moet bieden aan bijvoorbeeld strategische industriepolitiek – gaan de politieke en sociale en milieu-eisen aan handelsverdragen scherp omhoog.

De Europese Commissie, die namens de EU onderhandelt over handelsverdragen, heeft er een heel stel klaar, of bijna klaar, of bevroren wegens politieke moeilijkheden. Tot de laatste categorie behoort het verdrag met de Mercosur-landen, waar in verschillende EU-lidstaten (ook Nederland) grote bezwaren tegen zijn. Tot de eerste behoort het kort geleden gesloten handelsakkoord met Nieuw-Zeeland dat, volgens de Commissie, ‘ongekende bepalingen’ op het gebied van duurzaamheid en arbeidsrechten kent.

Zo blijven de meningen verdeeld. Exporteert de EU zo zijn waarden, of ondermijnt ze die juist? Vorige maand stuurden maar liefst vijftien EU-lidstaten een brandbrief naar de Commissie waarin ze aandringen op méér actie op handelsgebied. Het gaat immers, betogen zij, om het waarborgen van de economische groei in en de geopolitieke positie van de Unie. Ook Duitsland en Nederland tekenden de brief.

Volgens de initiator, de Zweedse handelsminister Anna Hallberg worden vrijhandelsverdragen met voldoende milieuwaarborgen een centraal element van het Zweedse voorzitterschap volgend jaar. De strijd om het behoud van verantwoorde handelsverdragen is, kortom, nog niet gestreden – en kan zelfs een slinger krijgen door de geopolitieke tegenwind.