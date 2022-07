Handelsverdrag Ceta zeilt door Eerste Kamer met hulp van PvdA

De PvdA-senatoren Mei Li Vos (links) en Ruud Koole (rechts) dinsdag tijdens de plenaire vergadering in de Eerste Kamer. Beeld ANP

Nederland is het zestiende EU-land dat het handelsverdrag ratificeert. Elf andere lidstaten moeten dat nog doen. PvdA-senator Ruud Koole, die een cruciale rol speelde in het ratificatieproces, gaf een korte stemverklaring af in de senaat: ‘We hebben gekeken naar feiten en omstandigheden en die beoordeeld met een sociaaldemocratische bril gericht op een vreedzame, eerlijke en duurzame wereld. Dan constateren we dat Ceta niet ideaal is, maar bijdraagt aan een krachtig Europa in een instabiele wereld; dat het verdrag zelf grote stappen vooruit zet in de bescherming van het milieu, fatsoenlijk werk en onafhankelijke rechtspraak.’

Koole noemde ook het nieuwe klachtenmechanisme bij EU-handelsverdragen, dat ‘de positie van vakbonden en ngo’s versterkt’. GroenLinks-senator Farah Karami stelde maandag nog dat Ceta de democratie aantast, maar daar was Koole het niet mee eens. ‘We constateren dat de democratie niet wordt aangetast door Ceta, en dat Ceta door vast te houden aan strenge regels de strijdt aanbindt met het neoliberalisme.’

Overigens stemmen de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks in 99 procent van de gevallen voor dezelfde wetsvoorstellen, blijkens informatie van het parlementair documentatiecentrum PDC. Ceta is het eerste wetsvoorstel in ruim een jaar waarover de fracties verschillend oordelen. Eerder stemden de fracties volgens het PDC anders over bijvoorbeeld de tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, het Belastingplan 2020 en onderdelen van de Omgevingswet.

Een van de eerstvolgende landen die Ceta zal ratificeren, is waarschijnlijk Duitsland. Daarover bereikte de coalitieregering van sociaaldemocraten, Groenen en liberalen onlangs een compromis. Als onderdeel van hun instemming met het verdrag, staan de Groenen erop dat binnen de EU en tussen de EU en Canada nog een nadere afspraak wordt gemaakt om er zeker van te zijn dat bedrijven het geschillenmechanisme ICS niet misbruiken.