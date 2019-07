‘Handelsoorlog, uitblijvende inflatie, de Fed kan niet anders dan verlagen’

President Donald Trump met Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank. Beeld REUTERS

Ondanks aanhoudende economische groei staat de Amerikaanse centrale bank op het punt de rente te verlagen. Waarschijnlijk kondigt voorzitter Jerome Powell woensdag een kleine stap aan, maar eentje met grote implicaties: voor het eerst in tien jaar gaat de Amerikaanse rente omlaag. Zwicht ‘de Fed’ voor de druk van president Trump? Of zijn er goede redenen om de economie een zetje te geven? Bankiers en economen blikken vooruit.

Bill Diviney, Amerika-analist bij ABN Amro:

‘We kunnen een kleine verlaging verwachten, 25 basispunten, een kwart procentpunt. Een forsere ingreep lijkt me onwaarschijnlijk. Zoiets gebeurt alleen bij een recessie. Dit is eerder een preventieve actie, omdat er wat donkere wolken aan de horizon lijken te hangen: de handelsoorlog met China en een wereldwijde dip in de maakindustrie.

‘De Fed heeft een heldere missie: prijsstabiliteit en werkgelegenheid op peil houden. Wat mij betreft is het een gezonde situatie dat centrale bankiers onafhankelijk zijn. Anders krijg je de situatie dat vóór verkiezingen de rente omlaag gaat om de economie beter te laten draaien, en daarna weer omhoog moet, een electoraal gedreven economische cyclus.

Heleen Mees, econoom en columnist, woont en werkt in New York:

‘Ik verwacht een verlaging van een halve procent, omdat Powell al publiekelijk heeft gebogen onder de druk van president Trump. De Fed-voorzitter heeft eerder al braaf gezegd dat voorgaande renteverhogingen te snel gingen en te vroeg kwamen en impliceerde dat hij vorige maand al de rente had willen verlagen.

‘Dat betekent een ongekende politieke inmenging. Formeel gezien is dat onmogelijk. Trump heeft niet de macht om Powell te ontslaan. Maar hij kan hem wel op andere manieren ondermijnen. Kort geleden lekte het Witte Huis al dat Trump had afgezien van een maatregel om hem te degraderen tot een gewoon lid van het Fed-bestuur, niet meer de voorzitter. Dat zou bijna al zijn macht wegnemen.’

Diviney:

‘Ik zie in dit besluit niet de hand van Trump. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de Amerikaanse economie is het heel logisch nu de rente te verlagen, dat heeft met het kabaal van Trump weinig te maken.’

Harald Benink, hoogleraar banking and finance, Universiteit van Tilburg:

‘Deze stap wordt al heel lang voorgekookt. Powell heeft er al meermaals op gehint. De Amerikanen zien de wereldwijde economische groei en handel naar beneden gaan. Ja, Trump zet de Fed onder druk, maar er zijn goede argumenten om de rente te verlagen.’

Bert Colijn, macro-econoom bij ING:

‘De zorgen over de wereldwijde economie zijn reëel. Ook de ECB lijkt in september de rente verder te willen verlagen. Ik ga uit van een eigenstandig besluit van de Fed, want deze stap is goed te verklaren.

‘De Fed is van plan de Amerikaanse economie een zachte landing te geven, want die gaat echt vertragen dit jaar. Vorig jaar zwengelde Trump de economie aan met belastingverlagingen. Consumenten hadden meer te besteden, bedrijven investeerden meer. Maar iemand die vorig jaar een koelkast heeft gekocht, doet dat dit jaar niet nog een keer.’

Benink:

‘De economische groei vertraagt en de inflatie blijft uit. Dat is het grote drama van de centrale banken. Ze proberen inflatie aan te wakkeren, maar dat blijkt heel moeilijk in een veranderde wereldeconomie.

‘Vroeger gold: als de economie aantrekt, daalt de werkloosheid en gaat de inflatie omhoog. Die wijsheid gaat niet meer op. Honderden miljoenen goedkope Chinese arbeidskrachten zijn toegetreden tot de wereldwijde arbeidsmarkt, mensen uit Centraal- en Oost-Europa kunnen vrij reizen binnen de EU. Bedrijven kunnen hun producten niet duurder maken, omdat er altijd een concurrent is die dankzij goedkope arbeid een lagere prijs kan hanteren.

‘Het enige dat centrale bankiers nog kunnen doen, is proberen te voorkomen dat de inflatie daalt, door de rente te verlagen en staatsobligaties op te kopen. Dat heeft de Fed snel na de val van Lehman Brothers in 2008 gedaan. De Amerikaanse Centrale Bank reageert deze week niet op de lage ECB-rente, maar loopt juist voorop in de cyclus.’