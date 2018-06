Handelsoorlog tussen VS en China escaleert: Trump dreigt met extra importheffing van 200 miljard

China zegt op zijn beurt ook weer met nieuwe tegenheffingen te komen. ‘Dit is chantage en dat laten we niet onbeantwoord’, reageerde het ministerie van Handel in Peking.

Als dat gebeurt, zo waarschuwt Trump, neemt hij ook weer nieuwe stappen en zal nog eens 200 miljard dollar aan Chinese import gaan belasten met importheffingen.

Trump beschuldigt China van diefstal van intellectueel eigendomsrechten van Amerikaanse bedrijven. Vaak moeten die in ruil voor toegang tot de Chinese markt knowhow delen met de Chinezen. De VS hebben een tekort van 375 miljard dollar in de onderlinge handel met China. Trump wil dat de komende jaren systematisch verlagen. Omdat de Chinezen niet bereid zijn dat vrijwillig te doen, is hij bezig China het mes op de keel te zetten. Hierbij beroept hij zich op oneerlijke handelspraktijken van de Chinezen.

De handelsoorlog beperkt zich overigens niet tot China. Trump heeft ook heffingen van 25 en 10 procent gelegd op staal en aluminium van de EU en de buurlanden Canada en Mexico. Ook zij willen tegenmaatregelen nemen.