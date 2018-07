Handelsoorlog bedreigt Chinese liefde voor auto’s uit Amerika

Het is een ‘statusdingetje’ voor Chinezen: auto’s moeten uit de VS komen, ook als het geen Amerikaanse auto’s zijn. Maar dat zal snel afgelopen zijn als vandaag de handelsoorlog tussen China en Amerika echt losbarst.

Auto's staan op een parkeerplaats bij een haven klaar om verscheept te worden. Foto AP

Autoverkoper Yu Wupeng kan zijn bonus deze zomer wel op zijn buik schrijven. Voor elke monsterlijk grote Amerikaanse benzineslurper die hij verkoopt, krijgt hij 130 euro extra op zijn loon. Maar er is nauwelijks belangstelling voor de Amerikanen. ‘In juli begint normaal ons topseizoen, maar de markt wordt beheerst door verwarring over de handelsoorlog. Klanten blijven weg.’

Vrijdag kan de maandenlange economische ‘nepoorlog’ tussen China en de Verenigde Staten weleens menens worden: als de Amerikaanse president Donald Trump voet bij stuk houdt, gaan importtarieven op Chinese producten in ter waarde van 34 miljard dollar. Beijing staat klaar met een vergeldingspakket, met als onderdeel 25 procent extra importbelasting op auto’s ‘made in America’. En dat zijn niet alleen de Amerikaanse automerken, maar alle auto’s die uit de VS worden geïmporteerd. En daar zijn de Chinezen dol op. Of het nou een Britse Land Rover of een Duitse Mercedes is, hij moet uit Amerika komen.

Onzekerheid

De Chinese importeurs van Pacific Internationale Autostad in de noordoostelijke industriehaven Tianjin worden horendol van de onzekerheid. Eerst was er namelijk nog goed nieuws: per 1 juli verlaagde China juist de importheffingen voor alle buitenlandse wagens naar 15 procent. De domper kwam snel, in de vorm van een dreigende tariefsverhoging van 25 procent op auto’s die uit Amerikaanse fabrieken komen – wat de tax in totaal op 40 procent zal brengen. Het netto resultaat van deze rollercoaster met tarieven: kopzorgen. ‘Zo’n chaos’, zegt Wang Baohua, ‘heb ik nog nooit meegemaakt.’

Wang leidt al elf jaar een importfirma in Tianjin, een plaatsnaam die het Chinees autominnend hart sneller doet kloppen. Hier komen jaarlijks meer dan 500 duizend buitenlandse auto’s China binnen. Alles op vier wielen, mits het van een flink prijskaartje is voorzien en niet made in China is, is te vinden op deze grootste parallelle automarkt in China. Het is hier goedkoper dan bij de dealer thuis, die alle kosten voor een mooie showroom op een goede locatie doorberekent.

Met 28,8 miljoen verkochte wagens per jaar is China de grootste automarkt ter wereld, en nog lang niet verzadigd bovendien. De concurrentiestrijd met de betaalbare made in China-auto’s is moeilijk en toen Beijing de importbelasting omlaag gooide, zette de elektrische autofabrikant Tesla dan ook direct het mes in de prijzen voor China. Importeurs bereidden zich voor op een hete zomer met een prijzenslag op buitenlandse merken.

Details

Buitenissige modellen staan gebroederlijk naast elkaar: mandarijnkleurige Lamborghini’s, uit de kluiten gewassen Ford-pick-uptrucks met brandweerrode velgen, een zakelijk grijze Land Rover naast een vrolijk gele Mercedes Jeep. Liefhebbers kopen rechtstreeks van de importeur.

Vorig jaar gingen er voor 10,5 miljard dollar auto’s uit de Verenigde Staten naar China. ‘Alle buitenlandse merken hebben fabrieken in China, maar de fijnproever wil geen buitenlandse auto die voor de Chinese markt is gemaakt. Die wil rijden waar de Amerikaan in rijdt. Het verschil zit in details’, legt Land Roverspecialist Sun Daowen uit. Hij wijst op het oranje glas van de richtingaanwijzer. ‘Dit is made in the States. Net even anders.’

En net even duurder: precies hetzelfde model uit een Japanse fabriek is ruim 24 duizend euro goedkoper. ‘Een auto uit de VS is een statusdingetje’, zegt Sun. ‘Maar om daar in totaal 40 procent importbelasting voor neer te tellen, vindt zelfs de rijkste klant onzin. Ze hebben geen zin de handelsoorlog te financieren. Vandaar dat het stilletjes is, iedereen stelt zijn beslissing uit.’

De importeurs van Internationale Autostad probeerden de afgelopen week zo veel mogelijk made in de USA-auto’s door de douane te krijgen tegen het nieuwe lage tarief, dat de wereld moest overtuigen van de Chinese belofte van een meer open markt. Importeur Wang is het gelukt, maar Yu’s firma is minder fortuinlijk. Yu: ‘Er staan nog tweehonderd wagens in de containerhaven. Daarvan komt 20 procent uit Amerika. Die krijgen de volle mep, die worden duur. En ik moet ze zien kwijt te raken, want we kunnen ze moeilijk in de haven laten staan tot de handelsoorlog voorbij is.’

Wang heeft de banden met autofabrieken buiten de Verenigde Staten aangehaald. Vooral de Duitsers profiteren, voorspelt hij. ‘Uiteindelijk trekken de Amerikaanse autofabrieken aan het kortste eind. Wij hebben een overvloed aan andere opties. BMW en Mercedes hoeven de productie in Europa maar op te schroeven, dan kopen we alles daar in.’