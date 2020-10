Handel in tweedehands kleding groeit: kledingapp Vinted is meer dan een miljard waard

Rosa Meulenbeld (24) heeft twee jaar geleden de markt van tweedehandskleding ontdekt. Beeld Sabine van Wechem

Tot voor enkele jaren was gebruikte kleding iets voor kleine winkeltjes die leuke spullen verkochten voor mensen die weinig geld wilden uitgeven, of die juist zochten naar manieren om het geijkte modebeeld te ontwijken.

Tweedehands wint heel snel aan populariteit. Groeimarkten trekken groeibedrijven aan, en échte groeibedrijven opereren zoals Airbnb, Amazon en Uber: je moet de grootste zijn om te winnen. De gevestigde kledingketens buitelen over elkaar heen met initiatieven. Vooral H&M is zeer actief, met ondermeer Sellpy (in Zweden en binnenkort Duitsland) en Resell (speciaal voor H&M’s merk Cos).

Ook dure merken als Burberry, Stella McCartney en Gucci onderhouden een tweedehandsmarkt in hun producten. Modewebshop Zalando, bekend als een van de beste kopieerders van succesformules, doet sinds een paar weken iets vergelijkbaars.

Maar dit verhaal gaat over de uitdagers in de markt, partijen die louter tweedehands doen. Zij kunnen geheel winkelvrij, en dus met beperkte investeringen, hun klanten bereiken. Een app is voldoende, als het maar een goede is. En om hem de markt in te krijgen en de concurrentie te vernietigen, is nog een groot marketingbudget nodig, dus een hoop geld.

Grote concurrentieslag

Sommige bedrijven zoeken de niches op, zoals The Next Closet. Daar worden soms peperdure kleren en andere modeartikelen verkocht, ook rechtstreeks van beroemdheden als Halina Reijn en Carice van Houten. De grote concurrentieslag gaat om een breder publiek. In Nederland en enkele Europese landen deed United Wardrobe, in 2013 opgericht door een paar Utrechtse studenten onder wie de huidige bestuursvoorzitter Sjuul Berden (28), het best goed.

Het bedrijf, begonnen in een Utrechts kraakpand, droomde er zelfs van wereldmarktleider te worden. Maar in de slag om de buitenlandse markten bleek het afgelopen jaar dat het één wapen miste in de concurrentieslag: een enorme bak geld.

Die heeft Vinted wel. United Wardrobe moest het stellen met enkele miljoenen van investeerders, Vinted heeft inmiddels al 260 miljoen euro opgehaald en wordt nu al gewaardeerd op meer dan een miljard euro. Vinted begon al in 2008, als marktplaats voor kleding in Litouwen.

Simone Kuijer (24) verkoopt sinds haar 16de via Marktplaats en sinds 3 jaar ook via United Wardrobe kleding die ze niet meer draagt. Beeld Sabine van Wechem

De laatste jaren staan in het teken van de internationale expansie. In 2016 dreigde het bedrijf aan zijn groeistuipen te bezwijken. Een groep van investeerders dirigeerde daarop de Nederlander Thomas Plantenga (36) naar Vilnius en sindsdien lijkt alles er weer soepeltjes te draaien.

In Nederland maakte het veel reclame met de slogan ‘Draag je het niet, verkoop het dan’. Het is zeker in twaalf landen actief en geeft tientallen miljoenen uit aan marketing. Zo veroverde het in enkele maanden een ijzersterke positie in Frankrijk, waar het nu meer dan de helft van de markt zou beheersen.

Plantenga zelf trekt de vergelijking tussen de groei van zijn bedrijf en de pandemie. Tegen Business Insider zei hij eerder dit jaar: ‘Als je in een internetbedrijf werkt, heb je te maken met exponentiële groei. We keken naar de grafieken van het aantal besmettingen en dachten: dit gaat heel snel veel meer worden.’

Hij trok snel zijn conclusie: als die pandemie nog harder groeit dan een tech-startup, dan moet iedereen thuis werken. Voor de groei maakte dat besluit niet uit. In 2019 werd voor 1,3 miljard aan kleren verkocht via de app en de site, tegen 500 miljoen in 2018. Dit jaar zal het ondanks, of misschien dankzij, de pandemie weer veel meer zijn.

Het bedrijf moge snel groeien, winst maken doet het niet. Al het geld waarop het bedrijf de hand kan leggen wordt geïnvesteerd in groei. In 2018 boekte het een omzet (de fees per transactie) van 32,9 miljoen euro en leed daarbij een verlies van 42 miljoen.

Hoe tweedehandskleding chic en zelfs prijzig werd De een noemt het pre-owned of pre-loved, de ander heeft het over vintage. Chique, hippe namen zijn het. Want tweedehandskleding is z’n imago van ‘kliekjes voor kneusjes’ al lang voorbij. Winkels met soms wat muffe maar puike tweedehandskleren zijn er al decennialang in Nederland. Hippe boetiekjes en coole ketens als het internationaal opererende Episode, dat dit jaar z’n 21ste verjaardag vierde en vestigingen heeft in vier landen. Dat tweedehands ook chic en zelfs prijzig werd, is te danken aan websites als Vestiaire Collective (Parijs, 2009) en TheRealReal (San Francisco, 2011). Via deze sites kunnen trendsetters hun gedragen maar keurig gestoomde en haarscherp gefotografeerde designer-items voor een iets zachtere prijs verkopen aan gretige trendvolgers met een krappere beurs. In het kielzog van deze sites volgden in Nederland onder meer Designer Vintage en The Next Closet. Slimme creatievelingen, zoals Serendipity Vintage Dreamer, storten zich niet alleen op het opsnorren en doorverkopen van items die een tweede leven verdienen, maar geven de kleren een opkontje door er iets aan te veranderen of toe te voegen, het zogenaamde upcyclen. Iets minder prijzig, maar minstens zo succesvol zijn de sites waarop gewone mensen gewone tweedehandsconfectiekleren kunnen (ver)kopen, zoals Vinted en het Nederlandse United Wardrobe, dat nu wordt opgeslokt door Vinted. Dat kleding hergebruiken zo’n succes is, heeft alles te maken met het groeiend consumentenbesef dat fast fashion en overconsumptie slecht zijn voor het milieu én voor het geweten. Het succes van opruimgoeroes als Marie Kondo en het collectieve uitmesten van klerenkasten tijdens de lockdown heeft flink bijgedragen aan de groei van het aanbod aan knappe afdankers. Volgens branchevereniging Koninklijke InRetail is tweedehandskleding vooral populair bij zestigplussers en jongeren. De eerste groep valt voor de betere kwaliteit van oudere kleding en heeft minder moeite met tweedehands dan veertigers en vijftigers. Jongeren willen vooral milieubewust winkelen.