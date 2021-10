Handel in aandelen Evergrande stilgelegd, Chinese media voorzien verkoop deel onroerendgoedportefeuille

Het hoofdkantoor van de Evergrande Group in Shenzhen in de Chinese provincie Guangdong. Beeld EPA

Evergrande gaat gebukt onder een schuld van omgerekend 260 miljard euro. Volgens obligatiehouders zou de Chinese vastgoedreus de afgelopen dagen opnieuw een aantal betalingstermijnen hebben gemist.

Om een deel van die schulden af te lossen zou Evergrande 51 procent van het onroerend goed verkopen aan het Hongkongse concurrent Hopson, zo melden Chinese media. Dat moet Evergrande 4,3 miljard euro opleveren. De aankondiging zou later vandaag volgen. Ook de handel in aandelen Hopson is stilgelegd.

Faillissement

De grote schuldenlast hangt als een molensteen om Evergrandes nek. Die dreiging van een faillissement houdt investeerders wereldwijd al geruime tijd in de ban. De problemen van Evergrande krijgen overigens amper aandacht in officiële Chinese media. Ze negeerden het missen van een belangrijke betalingsdeadline voor een obligatielening, twee weken geleden. Ook de regering in Beijing liet zich publiekelijk maar weinig uit over de situatie.

De handel in aandelen van de autoproductietak van de China Evergrande Group ging maandagochtend wel gewoon door op de beurs in Hongkong.