Handbalsters rechten de rug tegen Servië: Nederlandse vrouwenploeg op WK door naar de hoofdronde

Kelly Dulfer (L) in actie tegen Servie in het Japanse Kumamoto. Beeld ANP

De Nederlandse vrouwenploeg was na dag één van het WK in een netelige positie beland. De nederlaag bij de ouverture van het toernooi tegen het zwakker ingeschatte Slovenië leek veel plannen te dwarsbomen. Toen de Slovenen deze week evenwel onverwacht van het ruwe Angola verloren, bleek dat een Nederlandse overwinning op Servië op dag vier een directe toegang tot de hoofdronde zou betekenen.

Die kans liet de formatie van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade zich niet uit de handen glippen dan wel slaan. Van het eerste moment in deze erop-of-eronderwedstrijd was Nederland bij de les. Dat had veel met de terugkeer van topverdediger Kelly Dulfer te maken. Zij kwam met een knieblessure, opgelopen bij haar Duitse club Borussia Dortmund, naar Japan. Die kwetsuur verergerde in de openingswedstrijd tegen Slovenië.

Een MRI en vier rustdagen later bleek de Schiedamse handbalster, met 1.85 de langste van het veld, van grote invloed op het Nederlandse spel. Zowel verdedigend als aanvallend. Ze werd, mede door haar zes goals, verkozen tot MVP, de speelster van de wedstrijd. Topscorer van Nederland was evenwel de soms briljante Estavana Polman, die ouderwets op dreef was met acht goals.

Laura Van Der Heijden probeert tijdens het WK in Japan langs twee Servische speelsters te glippen. Beeld EPA

Doorglippen

Nederland leunde in de sterke eerste helft ook sterk op de inbreng van de linkshandige Laura van der Heijden, een vertrouwde kracht in de opbouw. Haar kracht is om op het juiste moment tussen verdediger twee en drie door te glippen. De nationale ploeg kreeg daarmee strafworp na strafworp toegewezen. Van der Heijden, onvermoeibaar ogend en vijftig van de zestig minuten in het veld, scoorde zelf ook zesmaal.

Achter de solide verdediging, tot nu toe een zorgenkind bij deze Japanse operatie, stond deze keer ook een meer dan behoorlijke sluitpost. Tess Wester wist negen van de dertig Servische schoten te pareren. Daarbij kwam dat de Serviërs buitengewoon slecht ‘afsloten’, zoals schieten in handbal heet.

De Nederlandse zege op Servië was op zich geen grote verrassing. De WK-finalist van 2015 is de WK-finalist van 2013 de laatste jaren voortdurend de baas. Van de laatste elf duels won Nederland er acht. De 36-23 paste bij de enorme uithaal van vier jaar geleden. Toen won het team (van de toenmalige bondscoach Henk Groener) in de achtste finale van het WK in Denemarken met liefst zestien goals verschil (36-20) van de Serviërs. Ook destijds stond de coach van dat team net zo te protesteren als Obradovic donderdag. Het verschil met Naestved 2016 is dat de Internationale Handbalfederatie IHF de knock-out fase heeft vervangen door een hoofdronde.

Nederland hoeft op dag vijf van haar WK-competitie (vrijdag eindigt de poulefase) niet van Noorwegen te winnen om door te gaan naar die hoofdronde. Een zege op de Noorse ploeg, eerder in het toernooi slechts drie doelpunten (28-25) beter dan de Serviërs, staat al jaren op de verlanglijst. De laatste twintig jaar werd niet meer gewonnen van de Noren. De 24-18 van het WK 1999 in Stavanger was de laatste keer dat de Nederlandse vrouwen de grootmacht in het internationale handbal wisten te verrassen.

De wedstrijd wordt vrijdag om 12.30 uur gespeeld.