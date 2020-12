Hamsteren in het groot: Nederlandse bedrijven verschepen massaal spullen naar VK vóór 1 januari

Niemand weet hoe de handel met de Britten er na 1 januari uitziet. Dat noopt tot een koortsachtige dadendrang bij transporteurs. ‘We vervoeren nu 50 tot 80 procent meer dan normaal.’

Zelden is een race tegen de klok zo routineus verlopen. Wanneer de diesels van de Britannica beginnen te ronken, even na twee uur ’s middags op een mistige, koude woensdag in december, blijven de schapen op de dijk bij Hoek van Holland stoïcijns met hun kont richting de haven staan. Al jaren zien ze hier dagelijks vier schepen richting Groot-Brittannië uitvaren – weten zij veel dat het daarop nu vechten om een plekje is.

Even verderop bij vervoersbedrijf Thomas Boers, ‘specialist in transport over het Kanaal’, is het drukker dan ooit. De Stena Transit moet worden volgeladen voordat ze om zes uur vertrekt naar het Britse Killingholme, de Hollandica meert zo aan met vracht uit Groot-Brittannië, om half elf ’s avonds gaat er nog een schip richting Harwich. En allemaal zijn ze de laatste weken afgeladen vol.

‘Iedereen probeert zoveel mogelijk vracht over de schutting naar Engeland te gooien voordat het 1 januari is’, zegt John Wubben (59), directeur van Thomas Boers. ‘We vervoeren 50 tot 80 procent meer dan normaal in december.’

De deadline voor een handelsdeal met Groot-Brittannië doemt op, en nog altijd is het volstrekt onduidelijk hoe de wereld er vanaf 1 januari uitziet. Wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land vergelijkbaar met Australië, met als gevolg hoge importtarieven, slepende bureaucratie, en kostbare vertragingen in de havens? Of komt er zondag een deal, een nieuw stelsel afspraken om handel tussen de EU en Groot-Brittannië te reguleren? En in hoeverre zouden de problemen daarmee opgelost zijn?

Geen uitstel

De onzekerheid leidt de laatste weken tot een race naar de overkant. Verfblikken, potaarde, sportkleding, parfum, staalrollen, cv-ketels, rollen textiel en duurzame bouwmaterialen; wat houdbaar is gaat op volle stoom de Noordzee over. ‘We hebben daar zoveel voorraad neergezet dat Engeland een halve meter gezakt is’, zegt Wubben.

Want wat er ook gebeurt aanstaande zondag, wanneer de zelfopgelegde deadline van de Britse premier Boris Johnson en EU-voorzitter Ursula von der Leyen voor een handelsakkoord verstrijkt, de kans is groot dat het ‘een bepaalde puinhoop wordt’. Dat zegt Remco Bregten (47), logistiek manager van Handicare Stairlifts. Handicare verscheept twee kanten op: het ene type traplift wordt in Groot-Brittannië gemaakt, het andere in Nederland. Aan beide kanten van het water heeft Bregten extra voorraad aangelegd.

‘Normaal hebben we genoeg spullen liggen om een à anderhalve week bestellingen aan te kunnen, nu is dat drie tot drieënhalf ’, zegt Bregten. ‘Maar voorraden aanhouden kost geld; als verstoringen langer gaan duren, dan moeten we iets anders verzinnen. Het is bovendien al de derde keer dat ik dit doe.’

De twee eerdere keren bleek het op het laatste moment niet nodig. Op 12 april 2019, na een nacht vergaderen in Brussel, kreeg Groot-Brittannië op het laatste moment uitstel van de EU. Op 1 februari van dit jaar vond de Brexit weliswaar plaats, maar besloten Londen en Brussel tot een overgangsperiode waarin vrije handel mogelijk bleef. Die eindigt op 1 januari aanstaande.

Sommige bedrijven zeggen voor zes weken of zelfs drie maanden extra voorraden aan te leggen, in de hoop dat de export naar Groot-Brittannië na zo’n periode weer soepel op gang is gekomen. Ze nemen aanvullende maatregelen. Handicare bijvoorbeeld werkt vanaf 1 januari alleen nog maar met ‘dedicated’ vrachtwagens, waar alleen materiaal van hen zelf in zit. Zo komen je spullen niet vast te zitten aan de grens omdat een doos van iemand anders in dezelfde vrachtwagen niet met de juiste papieren beplakt is.

Ondertussen lopen Nederlandse producenten en vervoerders de deur plat bij de douane, expediteurs met internationale ervaring, en financieel dienstverleners. In Groot-Brittannië zelf is nauwelijks nog opslagruimte te krijgen, supermarktketen Tesco slaat op grote schaal houdbaar voedsel in – ‘hamsteren’ aldus tabloid The Daily Mirror – en cheddarboeren hopen binnen te lopen als een No-Deal straks de prijzen van gouda en brie in Groot-Brittannië opdrijft door importtarieven.

Duidelijkheid

De hoop voor aanstaande zondag, en het woord dat terugkomt in elk gesprek met producenten en vervoerders, is duidelijkheid. Zonder duidelijkheid over de kosten, voorwaarden en andere omstandigheden kun je geen handel drijven. ‘Voorraden aanleggen is maar een tijdelijk middel,’ zegt William Essenburg (36), logistiek manager van Roba Metals. ‘Persoonlijk geloof ik dat niemand de Brexit meer ziet zitten, maar het is nu een feit en we moeten verder. Dat kan pas als duidelijk is wat de regels worden, en voor wie die gelden.’

Terwijl de avond valt, doemen de scheepslichten van de Stena Hollandica op in de mist boven de Maas. Even later laat het schip met een zware dreun zijn laadklep vallen op de kade bij Hoek van Holland en verlaten de vrachtwagens het dek. Vol handelswaar van Britse voedselproducenten, die nog vóór 1 januari zoveel mogelijk voorraad naar het Europese vasteland brengen.

‘In Nederland is nu geen vierkante meter koelopslag meer te krijgen,’ zegt een logistiek manager uit de voedselindustrie. ‘Het hele gebeuren is waanzin.’