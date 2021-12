Hammerstein mag geen advocaat meer zijn, trekt zich terug als kandidaat-raadslid VVD

Advocaat Oscar Hammerstein. Beeld Evert Elzinga / ANP

De uitspraak volgt op drie klachten die tegen hem werden ingediend, onder anderen door Peter R. de Vries. Voor de 67-jarige Hammerstein heeft de schrapping van het tableau met name politieke consequenties. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart zou hij in Amsterdam op de kieslijst van de VVD staan, maar die plek geeft hij nu op. ‘Amsterdam is te belangrijk voor mij om het risico te lopen dat toekomstige discussies niet over de stad, maar over mij gaan’, aldus Hammerstein.

Binnen de advocatuur zijn de gevolgen van de uitspraak voor Hammerstein beperkt. In februari van dit jaar ging Hammerstein als advocaat met pensioen. Dat moment greep hij aan om te onthullen dat hij de anonieme advocaat was die kroongetuige Nabil B. had bijgestaan in het strafproces Marengo, kort nadat diens eerdere advocaat, Derk Wiersum, in het najaar van 2019 was vermoord.

Lekken

Hammerstein moest zich tegenover de Amsterdamse Raad van Discipline voor in totaal drie klachten verantwoorden. Ook liep tegen Hammerstein een bezwaar van de deken, die als hoofd van de Amsterdamse Orde van Advocaten toezicht houdt op de advocatuur in die regio. In alle vier de gevallen achtte de tuchtrechter de aanklachten gegrond. Een mildere sanctie dan een schrapping zou ‘gelet op de aard en ernst van de klachten’ in de ogen van de Raad niet volstaan.

De klacht van De Vries ging over informatie die Hammerstein aan een journalist van De Telegraaf doorspeelde. Voordat vaststond dat De Vries zich als vertrouwenspersoon in de Marengo-zaak zou mengen, gaf Hammerstein ‘zonder enige noodzaak’ zijn naam aan de journalist door. Volgens de Raad van Discipline had Hammerstein als voormalig advocaat van de kroongetuige ‘als geen ander weet’ van de veiligheidsrisico’s die het lekken van die informatie met zich meebracht.

Nabil B. zelf had ook een klacht tegen Hammerstein ingediend. In een e-mail aan de officier van justitie, een telefoongesprek met een misdaadverslaggever en interviews aan verschillende kranten, zou Hammerstein zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Bovendien weigerde Hammerstein een iPhone van B. – waarop mogelijk belastende informatie stond – terug te geven.

In de eerste tien maanden van dit jaar werd in Nederland negen keer een advocaat van het tableau geschrapt. In 2012 kreeg advocaat Bram Moszkowicz, die onder anderen PVV-leider Geert Wilders, crimineel Willem Holleeder en de Surinaamse legerleider Desi Bouterse bijstond, zo’n ambtsverbod opgelegd.

Hammerstein laat in een verklaring weten ‘dat hij zich geenszins kan verenigen met de beslissing van de Raad van Discipline tot zijn schrapping van het tableau’. Daarom heeft Hammerstein beroep aangekondigd.