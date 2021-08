Hamer krijgt toch haar voortgang: PvdA en GroenLinks willen poging wagen, CU haakt voorlopig af

Lilianne Ploumen en Jesse Klaver dinsdag na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Daarmee lijken de ontwikkelingen van de afgelopen dagen dan toch de door informateur Mariëtte Hamer gewenste voortgang in de vastgelopen formatie te forceren. Als de ChristenUnie inderdaad voorlopig afhaakt, kunnen alleen PvdA en GroenLinks de drie middenpartijen VVD, D66 en CDA nog aan een Kamermeerderheid helpen. Of zij ook gezamenlijk aan mogen schuiven bleef dinsdagavond onduidelijk. Dat idee stuit nu al maanden op bezwaren van VVD en CDA.

De formatieteams van VVD en D66 kregen eind juni van Hamer de opdracht zelf maar een begin te maken aan wat toen nog een ‘proeve van een regeerakkoord’ heette, maar nu omschreven wordt als ‘een aanzet tot een opzet van een mogelijk regeerakkoord’.

Ploumen en Klaver toonden zich dinsdagavond enthousiast over de tekst van Rutte en Kaag. De linkse partijen benadrukken de verschillen met de twee liberale winnaars van de verkiezingen, maar tegelijkertijd ziet Ploumen ‘heel veel aanknopingspunten’. Klaver: ‘Er ligt een goede basis. Dit zou een startpunt kunnen zijn voor gesprekken.’

Inhoudelijke gesprekken

Ook CDA-leider Wopke Hoekstra is positief. Hij noemde het document ‘een goede eerste exercitie’ om vijf maanden na de verkiezingen de inhoudelijke gesprekken over een regeerakkoord aan te gaan. ‘Er zitten zeker dingen in die me aanspreken en ook dingen die mij niet aanspreken’, zei hij dinsdag na afloop van het gesprek met VVD-leider Mark Rutte en waarnemend D66-fractievoorzitter Rob Jetten. D66-partijleider Sigrid Kaag kon er ’s middags vanwege haar verantwoordelijkheden als demissionair minister van Buitenlandse Zaken niet bij zijn als gevolg van de ontwikkelingen in Afghanistan. ’s Avonds meldde ze zich alsnog bij de gesprekken. Prompt werden Klaver en Ploumen uitgenodigd voor een tweede gesprekssessie, later op de avond.

Of het stuk voldoende vertrouwen geeft om vervolggesprekken aan te gaan, liet Hoekstra aan de leiders van de VVD en D66. Zij zijn aan zet, al moet er nu wat hem betreft wel vaart gemaakt worden. ‘Ik heb steeds gezegd dat wij er constructief in zitten en ik vind sowieso dat er van iedereen redelijkheid wordt gevraagd in een formatie die nu echt al langere tijd duurt.’

CDA en VVD zien al maanden niets in een coalitie met de PvdA én GroenLinks. Twee linkse partijen zijn niet nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar Ploumen en Klaver zijn niet van plan elkaar los te laten. De voorkeur van de VVD en CDA gaat uit naar een doorstart van de huidige coalitie met de ChristenUnie. Maar D66, dat een voorkeur heeft voor PvdA en GroenLinks, herhaalde maandag in het AD dat ‘in deze fase’ van de formatie niet te zien zitten.

De woorden van Kaag zijn niet nieuw, maar de timing is voor Segers van belang. ‘Als je dat na een rustperiode, een bezinningsperiode, na vijf maanden opnieuw zegt, dan kan ik er heel moeilijk omheen’, aldus Segers. Hij voelt zich nu absoluut niet gewenst aan de formatietafel. ‘Het houdt een keer op. Ik zie dat andere mensen geen rol voor ons zien. Dan ben ik snel klaar.’