Halsema trekt stekker uit lhbti-steunverklaring na kritiek moskeeën

Amsterdam wil een stad zijn waar lhbti’ers veilig zijn, maar in de conceptverklaring staat dat zij nog steeds te maken hebben met ‘discriminatie, afwijzing en zelfs geweld’. Dat zou voornamelijk komen door de ‘harde straatcultuur’, maar er zijn volgens de gemeente ook daders die ‘zich beroepen op hun geloof’.

De gemeente wilde daarom dat religieuze organisaties zich uitspreken tegen geweld tegen lhbti’ers. Maar de manier waarop ze dat verzoek aan moskeebestuurders overbracht, leidde tot wrevel: zij voelden zich in de hoek gezet.

Vrijdagavond vertelde Halsema in AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester dat ze de verklaring intrekt. ‘Omdat het voor mij niet een politiek statement was. Ik wilde in gezamenlijkheid met anderen naar voren treden, en ik heb geen behoefte om dat op een rancuneuze of andere manier mensen in hun gezicht te duwen. Dat was de bedoeling niet.’

De verklaring was volgens de burgemeester ‘niet een test, en ook niet een beoordeling van goed of slecht gedrag’. Ze begrijpt dan ook ‘totaal niet’ waarom de moskeebesturen zich aangevallen voelen. Er liepen al langer gesprekken tussen de gemeente en de islamitische gemeenschap. Daarin was volgens Halsema geconstateerd dat het beeld heerst dat die islamitische gemeenschap intolerant is tegenover lhbti’ers. Het idee om met een verklaring te komen zou daar ook ter tafel zijn gekomen.

De moskeeën vonden het vooral pijnlijk dat alleen zij de verklaring voorgelegd kregen. Andere religieuze organisaties kregen de verklaring pas toen de moskeebesturen protest hadden aangetekend. Maar volgens Halsema was dat juist de afspraak. ‘Eerst zouden met de islamitische gemeenschap afspraken gemaakt worden, juist ook vanwege de gevoeligheid. Daarna, met hun instemming, zouden ook anderen zich kunnen aansluiten.’

Halsema betreurt het dat de moskeeën daarop de publiciteit opzochten en het onderwerp polariseerden. Ook zijn lopende overleggen tussen de gemeente en de islamitische gemeenschap afgebroken. Dat maakt het volgens haar onmogelijk om met de verklaring verder te gaan.