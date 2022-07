Halsema dreigt ASC met maatregelen, inschrijvingen aspirant-leden opgeschort

Still van een fragment van een van de gewraakte speeches, dat op filmpjeswebsite Dumpert verscheen. Beeld Dumpert

Het corps kwam in opspraak na seksistische speeches en spreekkoren tijdens een lustrumviering afgelopen weekend. Halsema noemt de gebeurtenissen ‘onaanvaardbaar en volstrekt verwerpelijk’ en dreigt met het intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit van de vereniging. Ze heeft een onderzoek ingesteld om te kijken of die optie mogelijk is. Volgens de burgemeester zijn de uitspraken van de mannen niet alleen seksistisch en discriminerend. ‘De uitspraak ‘de nekken van vrouwen te breken’ vanaf een podium beschouw ik ook als een oproep tot geweld tegen vrouwen’, aldus Halsema.

Het persbericht is een ferme reactie op de mail die bijna driehonderd voornamelijk vrouwelijke leden naar de Senaat (het verenigingsbestuur, red.) stuurden. Daarin schreven zij over de seksistische sfeer die afgelopen zondag op de NDSM-werf in Amsterdam hing, waar de vereniging haar 170ste verjaardag vierde. De vrouwen en mannen aten gescheiden van elkaar, maar het ‘hoeren’-gejoel van de mannen was zo luid dat het in de andere ruimte te horen was. Later kwamen de vrouwen erachter dat enkele vooraanstaande verenigingsleden onder meer hadden gezegd dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn en ‘niks en niks meer dan een hoer’.

Onhoudbaar

Inmiddels hebben de vier hoofdschuldige mannen excuses aangeboden voor hun uitlatingen. De voorzitter van de studentenvereniging, Heleen Vos, schrijft in een persbericht dat drie van hen uit hun functie stappen, omdat zij zelf ook inzagen dat hun positie ‘onhoudbaar’ is geworden. Het gaat onder meer om een verenigingsbestuurder en twee groenbestuurders. De vierde man was niet ‘in functie’ bij het evenement. Het gaat om een ouderejaars die in het verleden diverse functies heeft bekleed. Alle vier lijken lid te blijven.

Ook laat de vereniging weten de inschrijving voor aspirant-leden, die vanaf woensdag van start zou gaan, voorlopig op te schorten. ‘De Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. vindt het belangrijk dat in de komende tijd alle tijd en energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen.’

Halsema heeft de laatste dagen gesproken met de Senaat en zegt dat Vos ‘ondubbelzinnige steun’ verdient in haar poging een cultuuromslag te creëren bij de vereniging. Ook spreekt de burgemeester haar waardering uit voor de mensen die de mail schreven en ondertekenden. ‘Het zijn deze leden die de juiste koers voor ogen hebben.’