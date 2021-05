Half miljoen meer kwetsbaren met prikvoorrang dan verwacht

Huisarts Sylvia van den Berg van GGZ Rivierduinen dient in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden een prik toe. Beeld ANP

In januari zette kennisinstituut Nivel op verzoek van het RIVM uiteen hoeveel mensen op basis van hun medische indicatie eerder dan hun leeftijdgenoten zouden moeten worden ingeënt. Het betreft mensen met bijvoorbeeld luchtwegaandoeningen, diabetes, nierproblemen en chronische hartklachten. Zij komen ook ieder jaar in aanmerking voor de griepprik.

Nivel onderzocht de gegevens van 865 duizend personen uit 199 huisartsenpraktijken. Op basis van deze steekproef zouden ongeveer een miljoen mensen tussen de 18 en 60 in aanmerking komen voor versnelde vaccinatie – zo’n 500 duizend 50-minners, en eenzelfde aantal vijftigers. Daarbij schreef het Nivel: ‘De schattingen zijn (...) mogelijk wat hoger dan de werkelijke aantallen.’

Volgens het RIVM zijn nu meer mensen uitgenodigd, omdat de opkomst voor de griepprik beduidend lager is dan nu verwacht bij de covid-vaccinatie, zeker onder zestig-minners. Een deel van de kwetsbare patiënten wordt door de huisarts sowieso niet uitgenodigd omdat zij te kennen hebben gegeven geen griepprik te willen. Met een logische reden: als een huisarts te veel griepvaccins bestelt, moet hij of zij daar zelf voor betalen.

Medische criteria

Voor de covid-vaccinatie geldt dit niet. Sterker, daar is het juist de bedoeling dat huisartsen zo veel mogelijk mensen uitnodigen die aan de medische criteria voldoen. De eerste 175 duizend patiënten krijgen aanstaande donderdag de uitnodiging thuis: die hebben zij nodig om online of via de GGD een afspraak te kunnen maken voor een prik met het Moderna- of Pfizer-vaccin.

De komende twee tot drie weken krijgen zo in acht uitnodigingsrondes alle 1,5 miljoen mensen hun invitatie. Dit gebeurt niet op volgorde van leeftijd, maar willekeurig per huisartsenpraktijk. Eind deze maand moeten dan alle kwetsbare patiënten – en alle vijftigers – hun eerste vaccinatie hebben gehad. Nu al zijn de mensen uit 1961 en 1962 aan de beurt, die leeftijdsgrens schuift steeds verder op.

In de groep met medische aandoeningen zullen ook mensen zitten die al zijn gevaccineerd – bijvoorbeeld omdat zij in de zorg werken. Zij moeten hun uitnodiging weggooien. De systemen van de huisartsen, het RIVM en de GGD sluiten niet dusdanig op elkaar aan dat iedereen die al een prik heeft gehad eruit gefilterd kan worden.