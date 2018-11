Half miljard euro voor aanpak fileknelpunten rond Rotterdam en Den Haag

Een lange file op de A16 Beeld Freek van den Bergh

Rotterdam wil al jaren een derde oeververbinding over de Maas om de van Brienenoordbrug (A16) en de Maastunnel te ontlasten. Vermoedelijk wordt het een brug, omdat een tunnel veel duurder is. De locatie staat nog ter discussie. Alternatieven zijn tussen de Rotterdamse wijken Kralingen en Feijenoord of, oostelijker, tussen de gemeentes Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel. De werkzaamheden zouden in 2024 moeten beginnen, vier jaar eerder dan aanvankelijk gepland.

De verbreding van de A4 tussen Rotterdam en Den Haag moet een van de grootste fileknelpunten van Nederland aanpakken. Eerder was al 50 miljoen euro beschikbaar voor het traject tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Daar komt nu nog eens 80 miljoen euro bij. De snelweg krijgt onder meer een extra Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting, aldus het ministerie van Infrastructuur.

‘Het gaat goed met de economie. We merken allemaal dat het daardoor steeds drukker wordt op de weg’, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen. ‘Ik ben blij dat ik met de regio’s afspraken heb kunnen maken voor wegprojecten waarmee we de grootste knelpunten van Nederland kunnen aanpakken.’

Lightrail Den Haag

In Den Haag steken Rijk, provincie en gemeente 137 miljoen euro in de bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. Het CID is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI, waar nu al 80 duizend mensen werken en 30 duizend studenten komen. Op het verouderde bedrijventerrein De Binckhorst zijn 5.000 tot 10.000 woningen gepland.

‘We kunnen in 2019 al beginnen met investeringen in het openbaar vervoer’, zegt de Haagse wethouder Robert van Asten. ‘We leggen een vrij liggende busbaan aan op de Binckhorstlaan. Op die plek willen we op termijn een lightrail bouwen die uiteindelijk van Scheveningen naar Delft moet lopen.’ Een lightrail houdt het midden tussen een tram en een trein. Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer zijn al per lightrail verbonden. Ook de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland wordt omgebouwd tot lightrail.

Lightrail-verbiding in Den Haag. Beeld ANP

Wethouder Van Asten verwacht ook geld voor het openbaar vervoer te krijgen van projectontwikkelaars die in Den Haag huizen gaan bouwen. ‘Zij hoeven minder parkeerplaatsen te bouwen, maar verwachten wel dat ze mee investeren in het ov.’ Die les heeft hij geleerd van een werkbezoek aan de Duitse stad Düsseldorf.

Gelderland

In Gelderland wordt het verkeersknelpunt A1/A30 bij Barneveld aangepakt. Hierdoor zal de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied in Gelderland verbeteren. Ook gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek doen naar maatregelen op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. Hetzelfde geldt voor de congestie op de A50 tussen Nijmegen en Oss en de A12 tussen Gouda en Utrecht.

Het ministerie trekt verder 345 miljoen euro extra uit voor de aanleg van grote fietsenstallingen en snelfietsroutes.