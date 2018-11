Half miljard euro om verkeersdrukte rond Rotterdam aan te pakken

Een lange file op de A16 Beeld Freek van den Bergh

Met de verbreding van de A4 wordt een van de grootste van fileknelpunten van Nederland aangepakt. Om het deel van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbreden was aanvankelijk 50 miljoen euro vrijgemaakt. Dat budget wordt nu met 80 miljoen euro verhoogd. Met dat geld kan er onder andere een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting worden aangelegd, zodat de snelweg in beide richtingen een extra rijstrook krijgt, schrijft het ministerie van Infrastructuur in een persbericht.

‘Het gaat goed met de economie. We merken allemaal dat het daardoor steeds drukker wordt op de weg. Ik ben blij dat ik met de regio’s afspraken heb kunnen maken voor wegprojecten waarmee we de grootste knelpunten van Nederland kunnen aanpakken. Ook trekken we geld uit voor maatregelen die we op korte termijn al kunnen inzetten zodat de mensen veilig en zo vlot mogelijk op de plek van bestemming kunnen komen’, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Metropoolregio

De minister heeft met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag plannen goedgekeurd voor een extra oeververbinding voor de Maas, om de drukke A16 met de Van Brienenoordbrug te ontlasten. ‘Er werd al langer gesproken over een derde oeververbinding in Rotterdam. De kogel is nu echt door de kerk’, aldus Van Nieuwenhuizen tegen de NOS. ‘We weten zeker dat die er gaat komen. Maar we weten nog niet waar en hoe.’

Het duurt nog jaren voor de beloofde verbinding er zal zijn. De komende anderhalf jaar wordt eerst gewerkt aan een plan over hoe de verbinding eruit moet gaan zien. Ook is nog niet bekend waar de Maas straks moet worden overgestoken: de twee potentiële locaties zijn Feijenoord-Kralingen en Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel. Verder moet nog worden uitgewerkt wat de beste optie is, een brug of een tunnel.

Mobiliteitsplaatje

Een van de redenen voor een nieuwe oeververbinding is dat er tot 2040 zo’n 170 duizend woningen worden gebouwd in de regio. De verwachting is dat er de komende decennia een half miljoen mensen bij komen. ‘Al die mensen gaan zich verplaatsen. We kijken daarom naar het totale mobiliteitsplaatje, inclusief openbaar vervoer’, aldus Van Nieuwenhuizen.

Het Rijk zal zo’n 200 miljoen euro in de verbinding steken, de regio 280 miljoen euro. Aanvankelijk stonden de werkzaamheden gepland voor 2028, maar de minister wil die deadline vier jaar naar voren halen.