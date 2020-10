Half Leids koor besmet, ondanks open ramen en volgen van coronaregels

The New Choral Singers repeteren in de tuin van de kerk in Wateringen. Beeld Raymond Rutting

Behalve de negen koorleden testten ook drie van hun partners positief. Ernstig ziek werd niemand, al is nog niet iedereen hersteld. ‘Maar we zijn wel heel erg geschrokken’, zegt bestuurslid Marijke Meijer. ‘Andere koren moeten dit weten. We hebben ons aan alle regels van het Koornetwerk Nederland gehouden. Wat ons is gebeurd, kan iedereen overkomen.’

Meijer, die zelf ook met lichte klachten thuiszit, vermoedt zelfs dat het openen van de ramen en deuren wellicht een averechts effect heeft gehad. ‘Misschien hebben we te veel geventileerd, waardoor het virus zich heeft kunnen verspreiden met de luchtstroom.’

Het koor, ooit begonnen als studentenkoor, bestaat opmerkelijk genoeg uit veel medisch geschoolden. Toen het koor na de zomer weer wilde gaan repeteren, vond men de oude repetitieruimte in de Leidse binnenstad niet meer geschikt: te klein, voor het in totaal 33 leden tellende koor. Uiteindelijk vond het koor een onderkomen in een veel grotere zaal in een buitenwijk. ‘Een forse zaal’, schetst Meijer. ‘Met een hoog puntdak en natuurlijke ventilatie.’

Keelklachten

Daar nam men op donderdag twee weken geleden plaats op stoelen met ruime tussenruimte, diagonaal ten opzichte van elkaar, met twee ramen, één buitendeur en twee binnendeuren open. In de pauze stond men rond een biljart, op afstand van elkaar. ‘Maandagochtend meldde zich een van de zangers, met keelklachten’, vertelt Meijer. Zelf begon het bestuurslid toen ook net lichte klachten te krijgen. ‘Een beetje allergie, dacht ik toen nog.’

Nu steeds meer zangkoren hun hobby weer oppakken, lijken ook de uitbraken weer terug. Zo schortte zangkoor Music 4 All in Heerde eerder deze maand alle repetities op nadat zeven koorleden ziek waren geworden. Ook bij een ander Heerdes zangkoor bleken enkele besmettingen te zijn. De burgemeester verzocht daarop alle zangkoren af te zien van repetities. Aan de vooravond van de lockdown was Heerde het toneel van een heftige kooruitbraak. Bij christelijk mannenkoor De Lofzang werd toen haast de helft van de tachtig leden ziek. Zes kwamen er te overlijden.

Waarom het virus zo vaak toeslaat bij zangkoren, is niet helemaal bekend. Volgens Britse experimenten komt het door de stemverheffing die met het zingen gepaard gaat: de stembanden kunnen dan fungeren als een soort bellenblaasset voor heel kleine druppeltjes, die lang kunnen blijven zweven en ver komen. Het verband met koren kwam aan het licht nadat begin maart in Seattle 52 zangers van een kerkkoor besmet waren geraakt na een repetitie.