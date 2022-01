Half jaar cel voor man die Kaag bij voordeur bedreigde met fakkel

Begin januari stond Max van den B. (29) met een brandende fakkel voor het huis van minister Kaag. Hij belde aan, schreeuwende dreigende teksten en scandeerde complotleuzen. Beeld ANP

De veroordeelden mogen ook geen contact meer opnemen met leden van het kabinet en met RIVM-directeur Jaap van Dissel. De straf van de politierechter valt lager uit dan de eis. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van negen maanden geëist. Volgens het OM leken de beelden op een 'openbare terechtstelling'.

Begin januari stond Max van den B. (29) met een brandende fakkel voor het huis van minister Kaag. Hij riep dreigende teksten en scandeerde complotleuzen. Ook belde hij aan. De politie hield de man daarop aan, D66-leider Kaag deed aangifte vanwege de intimiderende en dreigende situatie. Van den B. werd eerder opgepakt toen hij voor het huis van toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stond.

De rechter wil met de straf het signaal afgeven aan de samenleving dat dreiging met geweld ontoelaatbaar is. Daarnaast speelt voor de rechter mee dat de actie nadrukkelijk op publiek was gericht. De 44-jarige Eline van ‘t N. filmde de actie van Van den B. en zond de beelden live uit via sociale media. ‘U wilde zelf uw actie onder een breder publiek brengen’, zei de rechter. ‘Dan is het belangrijk een breed publiek ervan te doordringen dat dit niet de juiste manier is.’

Angst en paniek

Van den B. zei in de rechtszaal geen spijt te hebben van zijn actie. Volgens hem was het nodig om politici op andere gedachten te brengen. Hij verwees in zijn verklaring naar enkele bekende complottheorieën over geheime genootschappen als de illuminatie en zei dat hij politici wil wakker schudden. ‘Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan. ik sta er voor 100 procent achter. Ik heb niemand bedreigd.’ De advocaat van Van den B. had de rechter om vrijspraak gevraagd, omdat er geen sprake zou zijn van bedreiging en de man enkel het gesprek met Kaag had willen aangaan. Ook Van ‘t N. had naar eigen zeggen niet de intentie om Kaag te bedreigen.

Tijdens de zitting werd ook een verklaring voorgelezen van Sigrid Kaag, die op het moment dat de man en vrouw voor haar huis stonden thuis was met haar gezin. ‘Mijn gezin was in paniek. Ik had angst, omdat ik niet weet waarom iemand op dat tijdstip met een brandende fakkel voor een woning staat’, schreef Kaag in haar aangifte.

Kaag noemt de veroordeling ‘een belangrijk signaal. ‘Ik ben de rechter en het openbaar ministerie dankbaar, maar ben ook opgelucht’, zegt de politica. Kaag is ‘bang dat het een keertje mis zal gaan. Dan moeten we niet verbaasd zijn, wie het ook zal treffen.’

Sinds de coronacrisis worden meer politici, bestuurders en wetenschappers bedreigd. Dat leidt ook vaker tot een veroordeling. In juni vorig jaar werd een man veroordeeld die RIVM-directeur Jaap van Dissel meerdere keren met de dood had bedreigd. In november werd een 29-jarige man veroordeeld omdat hij via Facebook minister Hugo de Jonge bedreigde.