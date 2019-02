Hakim Ziyech heerst bijna achteloos op het veld van ADO

Ajacied Hakim Ziyech in duel met Tom Beugelsdijk van ADO Den Haag. Beeld VI Images

Hij is als de verveelde leeuw die met een plotselinge uithaal dan toch maar de vermoeide muis doodmept. Hakim Ziyech drijft de bal een kwartier voor tijd op en besluit met een gericht schot in de hoek. ADO - Ajax: 1-3. Later tekent de Marokkaans international nog voor de 1-5-eindstand. In het ingetogen ­juichen ligt het gemak besloten. Het oogt als een gemiddeld kantoordagje voor de 25-jarige Ziyech.

Zomeravondvoetbal op een zonnige wintermiddag in een betrekkelijk kalm stadion, een paar dagen nadat ­enkele ADO-fans ranzige leuzen en groengele verf op diverse plekken in Amsterdam hadden aangebracht. Ajax-fans kwamen zondag naar Den Haag om te protesteren dat ze niet naar de wedstrijd mochten. ADO-fans wachten ze op, maar op de verkeerde plek. ­Ongeregeldheden blijven verder uit.

Ajax voetbalt lange tijd enorm slordig, zoals de laatste maanden gebruikelijk in de competitie. Maar ADO, dat fanatiek start, blijkt onmachtig om een 1-0-voorsprong via El Khayati in de 37ste minuut naar het rustsignaal te brengen. Snel wordt het 1-1 via Van de Beek en 1-2 door een strafschop van Tadic, versierd door Dolberg. Die laatste scoort tussen de treffers van Ziyech door.

Ja, als het golft dan golft het goed bij Ajax. Ajax wordt steeds dwingender in de kuststad met een nieuw middenveld: Van de Beek, Ziyech en De Jong. En daarvoor Neres, Dolberg en Tadic. Zo puzzelt coach Ten Hag door. Met toch al 82 treffers op de teller.

Topscorer met balverlies

Ziyech, hiervoor meestal vanaf de flank spelend, lijkt het weinig uit te maken. Hij wil overal alle ballen hebben om vervolgens iets potentieel beslissends te bedenken. Als dat misgaat, zoals voor rust vaak gebeurt, is hij voor veel Ajax-fans en analytici steen des aanstoots. Maar met één briljante actie volgt de lof net zo snel.

Zo gaat het al jaren. Ziyech schiet ­veruit het meest op doel, creëert de meeste kansen en staat ook hoog in de dribbel-, assist- en doelpuntenklassementen, maar leidt eveneens fier in het balverliesoverzicht. Dit seizoen lardeert hij dat met een pak uitstekende Champions League-optredens.

Ziyech wil al een jaar weg uit Nederland. Op Instagram post hij louter foto’s in het shirt van het Marokkaans elftal, langere interviews geeft hij niet meer. ‘Ik wil me lekker focussen. Al dat gepraat hoeft voor mij niet’, verklaart hij na het treffen met ADO.

Een verklaring voor het lange tijd stroperige spel heeft hij ook: het droge kunstgras is volgens de Ajacieden niet al te best besproeid. ‘Die bal gaat alle kanten op. Het wordt een heel ander spelletje.’

Over zijn spel is hij kortaf. ‘Het was niet mijn beste wedstrijd. Maar we winnen met 1-5.’

Nonchalant

Het komt soms nonchalant over hoe Ajax reageert bij een vroege achterstand. Hakjes en boogballetjes blijven in zwang. Ziyech meent: ‘We raken niet snel in paniek en kunnen zaken beter oplossen op een voetballende manier dan met vechtvoetbal. Tegen Heracles kregen we ook kansen, maar scoorden we niet. Tegen ADO wel. Zo simpel is het soms.’

De Champions League geeft een ander gevoel, geeft hij toe. ‘Dat voel je ’s ochtends: dit is het podium waar iedereen op wil spelen. Dat is niet goed. Maar er komt een ander soort motivatie.’

Transferbesognes en -geruchten zijn ook vaak aangehaald als oorzaak van het mindere spel. Schouderophalend stelt Ziyech: ‘Ze moeten iets schrijven als het minder gaat. Kranten en praatprogramma’s moeten vol. Ik vind het onzin. We doen ons uiterste best.’

Frenkie de Jong maakte een droomtransfer naar Barcelona. Anderen willen dat ook. Ziyech bevestigt dat zijn vertrekwens nog steeds levend is. Maar van jaloezie is geen sprake, bezweert hij. ‘Iedereen gunt Frenkie die transfer van harte. We zien dagelijks allemaal dat hij zoveel kwaliteiten heeft dat hij daar hoort. Ik ben ervan overtuigd dat hij gaat slagen.’

Zou Ziyech bij een absolute topclub meekunnen? Weifelend: ‘Mja... Het hangt af wat voor team je om je heen hebt. Vertrouwen. Van de trainer. Elkaar aanvoelen. Het is van meerdere zaken afhankelijk.’

Hij mist waardering in Nederland, bevestigt hij. ‘Maar ik ben daar niet echt mee bezig. Ik speel mijn wedstrijden en laat alles van me afglijden.’

Dan meer cryptisch: ‘Je stopt het niet, je houdt het niet tegen. Uiteindelijk heb je er niets aan.’

De duik in het publiek na zijn treffer in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid anderhalve week terug leek een figuurlijke kus voor de fans. Maar het bleek een sprong naar de vader van zijn beste vriend, vertelt Ziyech. ‘Ik vond het mooi voor hem om dichtbij hem te zijn, dat moment met hem te delen.’

Titelstrijd

Woensdag wacht Feyenoord in de halve finale van de beker. 6-2 werd het eind januari in competitieverband voor Feyenoord. ‘Niet de fouten maken die we maakten’, is de simpele remedie van Ziyech. ‘En dan moet de kwaliteit de doorslag geven.’

Net zoals dat moet gebeuren in de ­titelstrijd met PSV. Zonder een spoortje twijfel: ‘Voetballend zijn we beter en we zijn meer een team.’ Een vriendelijke blik, een hand. Op naar de volgende halte van zijn lange afscheidstournee.