‘Haïtiaanse premier kende de moordenaar van de president’

Ariel Henry na zijn benoeming tot premier, in juli 2021, enkele weken na de moord op president Moïse. Henry blijkt de leider van de moordenaars goed te kennen. Beeld AP

Op 7 juli betrad een commando van tientallen huursoldaten het huis van president Jovenel Moïse, waarna hij met twaalf kogels werd doorzeefd. Vrijwel direct na de moord nam premier Ariel Henry diens taken over. Zijn allereerste belofte: alle betrokkenen voor het gerecht slepen.

Uit een aantal getuigenissen, bronnen rondom het moordonderzoek en een reeks telefoongegevens die de Amerikaanse krant The New York Times heeft ingezien, blijkt echter dat premier Henry zowel vlak voor als kort na de moord contact had met de hoofdverdachte, Joseph Felix Badio. Badio is een voormalig medewerker van de Haïtiaanse anticorruptie-eenheid die in mei ontslagen was wegens het overtreden van ethische richtlijnen.

Op de ochtend na de moord zouden Henry en Badio elkaar zeven minuten lang hebben gebeld, zo blijkt uit de telefoongegevens. Ook later, toen al bij het grote publiek bekend was dat Badio hoofdverdachte was in de moordzaak, bleven de twee telefonisch contact onderhouden. Bovendien bevestigen bronnen rond het moordonderzoek tegen de Amerikaanse krant dat Badio, die sinds de moord voortvluchtig is, ook twee keer het huis van Henry heeft bezocht. Dat zou twee keer ’s nachts zijn gebeurd en twee keer kon Badio, ondanks de vele bewakers die het huis van de premier beveiligen, ongehinderd binnenwandelen.

Een woordvoerder van de premier liet aan The New York Times weten dat Henry geen enkele relatie heeft met de verdachte en hij hem na de moord niet gesproken heeft.

Bendegeweld

Henry beloofde direct na zijn aantreden een einde te maken aan het verstikkende bendegeweld dat Haïti al jaren in zijn greep houdt. Ook zei hij zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Van beide beloftes is vooralsnog weinig terecht gekomen. Hij heeft nog geen datum voor nieuwe verkiezingen vastgesteld en de chaotische situatie in Haïti is sinds de moord alleen maar chaotischer geworden.

Verdachten van de moord op de president worden aan de media getoond. Hun vermoedelijke leider, Joseph Felix Badio, is nog voortvluchtig. Beeld AP

Het 11 miljoen inwoners tellende Caribische land worstelt al jaren met een zware economische crisis. Zeker sinds het uitbreken van de pandemie staan grote delen van het land onder de controle van criminele bendes. Een maand na de dood van Moïse werd het land ook nog eens getroffen door een zware aardbeving, waarbij meer dan 2.200 mensen om het leven kwamen – een gebeurtenis die de geweldspiraal alleen maar deed toenemen.

Ook politieke corruptie is een gigantisch probleem op het eiland. Toen de hoofdaanklager van Haïti afgelopen september aan een rechter vroeg om premier Henry te vervolgen wegens mogelijke betrokkenheid bij de moord – ook hij had gehoord over telefoontjes tussen Henry en Badio – werd de aanklager ontslagen. Ook een rechter trok zich recent terug uit het onderzoek, om ‘persoonlijke reden’. Dat gebeurde nadat een van zijn assistenten onder mysterieuze omstandigheden was overleden.