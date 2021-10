Haïtiaanse bende eist 17 miljoen losgeld voor ontvoerde Amerikaanse missionarissen

Demonstranten in Port-au-Prince wrijven in hun ogen nadat traangas werd ingezet tegen betogers bij een protest tegen de groeiende golf ontvoeringen in Haïti. Beeld Ralph Tedy Erol / Reuters

De Haïtiaanse minister van Justitie Liszt Quitel zei dinsdag dat de ontvoerders 1 miljoen dollar per gijzelaar eisen. ‘Vaak weten deze bendes dat er niet aan hun eisen kan worden voldaan en dan zullen ze een tegenbod van de families overwegen’, zei Quitel tegen de New York Times. ‘De onderhandelingen kunnen enkele dagen of zelfs enkele weken duren.’ Voor zover bekend heeft de groep geen deadline gegeven voor de betaling.

De Amerikaanse en Canadese hulpverleners waren in het armste land van Noord-Amerika voor de christelijke hulporganisatie Christian Aid Ministries. De families hadden zaterdag een weeshuis in een buitenwijk van Port-au-Prince bezocht, toen bendeleden hen uit hun bus trokken. Volgens de Haïtiaanse politie zit de bende 400 Mawozo achter de ontvoering.

De Verenigde Staten ‘zullen er alles aan doen’ om de gegijzelden vrij te krijgen, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op dinsdag tijdens een bezoek aan Ecuador. ‘We zijn onophoudelijk gefocust op deze zaak.’

Bendegeweld

In Port-au-Prince is geweld aan de orde van de dag. Afgelopen maandag raakten vijf mensen gewond toen verschillende bendes het vuur openden op een schoolbus. Op dezelfde dag werd ook een bus gekaapt in het openbaar vervoer. Naar schatting staat inmiddels ongeveer de helft van de hoofdstad onder controle van criminele groepen.

De bendes houden steeds vaker burgers vast in ruil voor geld en spullen. Van arme straatverkopers tot priesters die tijdens de dienst worden meegenomen, niemand lijkt meer veilig. Tot en met augustus dit jaar werden al minstens 328 ontvoeringen gemeld bij de Haïtiaanse Nationale Politie. In 2020 waren dat er nog 234 in een heel jaar. Toch is de ontvoering van zo’n grote groep Amerikanen ook in Haïti een uitzonderlijke en brutale actie.

Eerder dit jaar beschuldigde de Haïtiaanse politie 400 Mawozo ervan vijf priesters en twee nonnen te hebben ontvoerd. De politie noemt 400 Mawozo een van de meest gevaarlijke bendes in het land en een van de eersten die op grote schaal mensen gijzelt. Voorheen konden mensen in groepen relatief veilig over straat gaan, maar nu worden hele gezelschappen uit de bus of van straat geplukt. De bende controleert onder meer de wijk waar de Amerikaanse missionarissen werden ontvoerd.

Wetteloosheid

Het toenemend aantal ontvoeringen past in een golf van geweld en wetteloosheid die Haïti in zijn greep houdt. Het Caribische land worstelt al jaren met een zware economische crisis en veel criminaliteit, maar de onveiligheid is sterk toegenomen sinds de moord op president Jovenel Moïse in juli en de zware aardbeving in augustus, die meer dan 2.200 levens eiste.

In verschillende wijken in Port-au-Prince is de situatie inmiddels zo ernstig dat mensen niet meer naar hun werk durven te gaan en ouders hun kinderen thuishouden van school. Maandag en dinsdag staakten bedrijven, scholen en het openbaar vervoer in de hoofdstad om te protesteren tegen de grote onveiligheid. Ook werd een petitie gestart om de regering en de politie tot actie te bewegen.