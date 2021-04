Hagel en sneeuw in april: hoe uitzonderlijk is dat?

Nederlanders passeren, in sneeuwlandschap, de Duitse grens bij de grensovergang tussen Denekamp en Nordhorn. Beeld ANP

‘Dit komt niet vaak voor, sneeuw in april is tegenwoordig vrij bijzonder', zegt Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. In de vorige eeuw sneeuwde het elk jaar gemiddeld twee dagen in april, nu gebeurt dat nog maar één keer in de drie jaar. De laatste keer dat De Bilt helemaal wit zag, was in 2009. De keren daarvoor waren in 1968, 1970 en 1978. Op 11 april 1978 lag er in Friesland zelfs 18 centimeter sneeuw. Het gaat dan wel vaak om natte sneeuw, die niet lang blijft liggen.

De winterse buien hebben niks met klimaatverandering te maken. Siegmund: ‘Het is een typisch gevalletje ‘April doet wat-ie wil’. In de zomer hangen frequentere hagelbuien met grotere hagelstenen wel met klimaatverandering samen. Bij hogere temperaturen neemt de stijgsnelheid van lucht in buien toe, waardoor neerslag langer in de lucht blijft en hagelstenen meer tijd hebben om groter te groeien. Daarnaast smelten kleine hagelsteentjes dan sneller weg’.

Op dit moment is de arctische lucht die vanuit de poolgebieden over ons land waait de oorzaak van de kou. Als een lange glijbaan komt deze koude lucht via de Noordzee naar ons toe, waarbij hij onderweg vocht meeneemt om later boven land te laten vallen.

Normaal hebben we rond deze tijd temperaturen van 11 tot 14 graden, terwijl het nu maximaal 5 of 6 graden wordt. Dinsdagavond trekken er nog buien van regen en (natte) sneeuw over, maar daarna neemt de kans op winterse neerslag geleidelijk af. Donderdag zijn we voorlopig van de ergste kou af en stijgen de temperaturen naar 8 tot 10 graden.

De koude temperaturen kunnen er voor zorgen dat vogels later hun eieren gaan leggen, maar de vogels die al aan het broeden zijn zullen weinig last hebben van de kou. ‘Vogels kunnen best wat hebben en houden hun nest goed warm’, zegt Albert de Jong van vogelonderzoeksinstituut Sovon. Als vogels van hun nest wegvliegen en er valt net een hagelbui op de eieren, kan dit wel het einde van het nestje betekenen. Ook kan voedsel een probleem worden voor eieren die nu al uitgekomen zijn, zoals die van sommige kieviten. Kievitsjongen leven vooral van insecten en die zijn moeilijk te vinden in deze weersomstandigheden.