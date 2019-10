Haga Lyceum wil snel geld van ministerie om leerlingengroei te bekostigen

Leerlingen in de pauze op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Deze zomer moest het Haga Lyceum door de toename van het aantal leerlingen circa twintig nieuwe docenten aanstellen. De omstreden islamitische school vroeg daarom aanvullende bekostiging aan. Bij de uitbetaling van het bedrag – volgens de school gaat het om circa 300 duizend euro – zou het ministerie echter treuzelen. Maandag diende een kort geding over de kwestie.

Vooraf zei advocaat Wouter Pors, die de school vertegenwoordigt, dat het ministerie opnieuw ‘een truc’ uithaalt om het Haga Lyceum dwars te zitten. Andere startende scholen kregen in het verleden snel een zak geld om plotselinge groei op te vangen, maar nu wacht het ministerie af en schermt het met een wettelijke beslistermijn van zes maanden. ‘Dat is onredelijk en onaanvaardbaar’, aldus Pors.

De landsadvocaat bracht daar in de rechtszaal tegenin dat de aanvraag wel degelijk in behandeling is genomen. Er was onder meer vertraging opgelopen omdat er onduidelijkheid bestond over het precieze aantal nieuwe leerlingen op de school. Op vragen daarover had het ministerie ‘geen reactie gekregen’ van het Haga.

Wanbeheer

Het Haga Lyceum ligt al maanden onder vuur vanwege vermeend ondemocratisch onderwijs en warme contacten met mensen met extremistisch gedachtegoed. Ook stelde de Onderwijsinspectie voor de zomer vast dat er sprake is van financieel wanbeheer. Minister Arie Slob (Onderwijs) gaf de school daarom onlangs een aanwijzing: hij sommeerde het bestuur de bevoegdheden nog deze maand over te dragen aan een interim-bestuurder.

Of het bestuur gehoor geeft aan die aanwijzing, weegt voor Slob mee bij zijn beslissing of de school in aanmerking komt voor de aanvullende bekostiging, bevestigde de landsadvocaat maandag in de rechtszaal. De minister heeft de school daarvan vorige week per brief op de hoogte gesteld.

Inmiddels heeft het bestuur de naam van een interim-bestuurder aan Slob doorgegeven. Om wie het gaat, wil de school niet bekendmaken. De minister moet nog akkoord gaan met de voordracht.

Bezwaar

Maar volgens het Haga Lyceum zou dat allemaal geen rol moeten spelen bij het toekennen van extra geld. De school, die alle beschuldigingen altijd heeft tegengesproken, tekende bezwaar aan tegen de aanwijzing. Binnenkort dient een zaak bij de bestuursrechter. Totdat die een uitspraak heeft gedaan, is het Cornelius Haga Lyceum volgens de advocaat van de school ‘gewoon een school voor voortgezet onderwijs die aanspraak op bekostiging heeft’.

Directeur-bestuurder Soner Atasoy deed dan ook een dringend beroep op de rechter. ‘We hebben uw hulp nu nodig’, zei hij. ‘We doen dit namens de docenten. U moet ons echt helpen, zodat we hun lonen kunnen betalen. Zo snel mogelijk.’

De voorzieningenrechter doet komende vrijdag uitspraak.